https://ria.ru/20220418/port-1784020554.html

Появились кадры из порта Мариуполя

Появились кадры из порта Мариуполя - РИА Новости, 18.04.2022

Появились кадры из порта Мариуполя

В морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, стоят как минимум два грузовых судна, свидетельствуют кадры,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T07:43

2022-04-18T07:43

2022-04-18T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. В морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, стоят как минимум два грузовых судна, свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости.Съемка с высоты птичьего полета проводилась 17 апреля, в солнечную погоду. На кадрах отчетливо видны два сухогруза (судя по очертаниям), которые стоят у пирса. В отдалении, у других причалов, видны еще два судна поменьше — вероятно, буксиры.Портовые краны на причалах не завалены. На берегу поднимается дым, на воде можно заметить многометровые пятна.С начала боевых действий в порту Мариуполя оставались несколько иностранных судов. Украинские националисты пытались прикрываться их экипажами как живым щитом. Десятого апреля удалось эвакуировать 47 моряков с трех судов — граждан России, Украины, Азербайджана, Египта и Сирии. Тринадцатого апреля порт полностью освободили и эвакуировали еще 14 человек с болгарского судна "Царевна".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/mariupol-1784018174.html

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мариуполь

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Грузовые суда в морском порту Мариуполя. Кадры с беспилотника Как минимум два грузовых судна стоят в морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости над акваторией порта. 2022-04-18T07:43 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика