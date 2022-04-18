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Появились кадры из порта Мариуполя - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/port-1784020554.html
Появились кадры из порта Мариуполя
Появились кадры из порта Мариуполя - РИА Новости, 18.04.2022
Появились кадры из порта Мариуполя
В морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, стоят как минимум два грузовых судна, свидетельствуют кадры,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T07:43
2022-04-18T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
украина
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. В морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, стоят как минимум два грузовых судна, свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости.Съемка с высоты птичьего полета проводилась 17 апреля, в солнечную погоду. На кадрах отчетливо видны два сухогруза (судя по очертаниям), которые стоят у пирса. В отдалении, у других причалов, видны еще два судна поменьше — вероятно, буксиры.Портовые краны на причалах не завалены. На берегу поднимается дым, на воде можно заметить многометровые пятна.С начала боевых действий в порту Мариуполя оставались несколько иностранных судов. Украинские националисты пытались прикрываться их экипажами как живым щитом. Десятого апреля удалось эвакуировать 47 моряков с трех судов — граждан России, Украины, Азербайджана, Египта и Сирии. Тринадцатого апреля порт полностью освободили и эвакуировали еще 14 человек с болгарского судна "Царевна".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Грузовые суда в морском порту Мариуполя. Кадры с беспилотника
Как минимум два грузовых судна стоят в морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости над акваторией порта.
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в мире, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика
07:43 18.04.2022 (обновлено: 11:18 18.04.2022)
 
Появились кадры из порта Мариуполя

Беспилотник РИА Новости снял на видео два грузовых судна в морском порту Мариуполя

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. В морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских военных и войск ДНР, стоят как минимум два грузовых судна, свидетельствуют кадры, снятые с беспилотника РИА Новости.
Съемка с высоты птичьего полета проводилась 17 апреля, в солнечную погоду. На кадрах отчетливо видны два сухогруза (судя по очертаниям), которые стоят у пирса. В отдалении, у других причалов, видны еще два судна поменьше — вероятно, буксиры.
Портовые краны на причалах не завалены. На берегу поднимается дым, на воде можно заметить многометровые пятна.

"Когда мы снимали у Мариупольского порта, бойцы ДНР, которых мы встретили, предупредили, что в тот район могут выходить (с "Азовстали". — Прим. ред.) группы украинцев. Я поднял дрон и повел его к порту. Но достаточно быстро дрон встал на месте в воздухе, как в стену уперся, и пришло сообщение, что дальше лететь невозможно — бесполетная зона", — рассказал оператор беспилотника.

С начала боевых действий в порту Мариуполя оставались несколько иностранных судов. Украинские националисты пытались прикрываться их экипажами как живым щитом. Десятого апреля удалось эвакуировать 47 моряков с трех судов — граждан России, Украины, Азербайджана, Египта и Сирии. Тринадцатого апреля порт полностью освободили и эвакуировали еще 14 человек с болгарского судна "Царевна".
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Мариуполь: освобожденные районы и их жители
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Жители Левобережного района Мариуполя
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

Военнослужащие НМ ДНР помогают эвакуироваться жителю Мариуполя Донецкой Народной Республики
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

Жители Мариуполя идут к жилому дому, у ворот которого вывешена табличка с надписью Люди. Дети. Стареки
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

Уничтоженное оборудование в морском рыбном порту в Мариуполе
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

Военные медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя идут по городу.

Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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