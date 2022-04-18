https://ria.ru/20220418/poezd-1784132693.html
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае - РИА Новости, 18.04.2022
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае
Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:40
2022-04-18T15:40
2022-04-18T16:31
туризм
борис грызлов
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
минск
симферополь
россия
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_91690f0cdeb23a06cacb0d174b092661.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.По его словам, состав начнет курсировать с 26 мая. В Минске к нему будут прицепляться два пассажирских вагона. Билеты уже скоро поступят в продажу."Так воплотилось заявление посла России в Беларуси Бориса Грызлова и министра Крыма Вадима Волченко, сделанное во время выставки "Отдых 2022", — сказал Гулый.Грызлов тогда отметил, что многие жители республики раньше с удовольствием отдыхали в Крыму, и поезд из Минска в Симферополь мог бы стать самым удобным способом добраться до курортов полуострова.
https://ria.ru/20220418/polety-1784025289.html
минск
симферополь
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156286/92/1562869269_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_295b699196813dd89f3915ec534fd7da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис грызлов, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), минск, симферополь, россия, москва, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
15:40 18.04.2022 (обновлено: 16:31 18.04.2022)
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае
Пассажирский поезд из Москва — Симферополь будет проезжать через Минск с 26 мая