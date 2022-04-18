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Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220418/poezd-1784132693.html
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае - РИА Новости, 18.04.2022
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае
Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:40
2022-04-18T16:31
туризм
борис грызлов
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
минск
симферополь
россия
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.По его словам, состав начнет курсировать с 26 мая. В Минске к нему будут прицепляться два пассажирских вагона. Билеты уже скоро поступят в продажу."Так воплотилось заявление посла России в Беларуси Бориса Грызлова и министра Крыма Вадима Волченко, сделанное во время выставки "Отдых 2022", — сказал Гулый.Грызлов тогда отметил, что многие жители республики раньше с удовольствием отдыхали в Крыму, и поезд из Минска в Симферополь мог бы стать самым удобным способом добраться до курортов полуострова.
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борис грызлов, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), минск, симферополь, россия, москва, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
15:40 18.04.2022 (обновлено: 16:31 18.04.2022)
 
Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае

Пассажирский поезд из Москва — Симферополь будет проезжать через Минск с 26 мая

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрибытие пассажирского поезда "Москва – Симферополь"
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.
По его словам, состав начнет курсировать с 26 мая. В Минске к нему будут прицепляться два пассажирских вагона. Билеты уже скоро поступят в продажу.
"Так воплотилось заявление посла России в Беларуси Бориса Грызлова и министра Крыма Вадима Волченко, сделанное во время выставки "Отдых 2022", — сказал Гулый.
Грызлов тогда отметил, что многие жители республики раньше с удовольствием отдыхали в Крыму, и поезд из Минска в Симферополь мог бы стать самым удобным способом добраться до курортов полуострова.
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ТуризмБорис ГрызловВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)МинскСимферопольРоссияМоскваНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажиры
 
 
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