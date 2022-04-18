https://ria.ru/20220418/poezd-1784132693.html

Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае

Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае - РИА Новости, 18.04.2022

Пассажирский поезд из Минска в Крым запустят в мае

Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:40

2022-04-18T15:40

2022-04-18T16:31

туризм

борис грызлов

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

минск

симферополь

россия

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ежедневный поезд Москва — Симферополь будет делать остановку в белорусской столице, сообщает Sputnik со ссылкой на председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.По его словам, состав начнет курсировать с 26 мая. В Минске к нему будут прицепляться два пассажирских вагона. Билеты уже скоро поступят в продажу."Так воплотилось заявление посла России в Беларуси Бориса Грызлова и министра Крыма Вадима Волченко, сделанное во время выставки "Отдых 2022", — сказал Гулый.Грызлов тогда отметил, что многие жители республики раньше с удовольствием отдыхали в Крыму, и поезд из Минска в Симферополь мог бы стать самым удобным способом добраться до курортов полуострова.

https://ria.ru/20220418/polety-1784025289.html

минск

симферополь

россия

москва

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

борис грызлов, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), минск, симферополь, россия, москва, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры