Грызлов выступил за запуск поезда Минск — Симферополь
Посол в Белоруссии считает, что поезд Минск — Симферополь пользовался бы спросом
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание железнодорожного вокзала "Минск-Пассажирский"
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что у белорусов есть интерес к туристическим поездкам в Крым и запуск поезда Минск - Смоленск – Симферополь мог бы быть востребован.
"Наверное, можно было бы подумать, чтобы тот поезд, который сейчас ходит по маршруту Симферополь - Смоленск, шел и в Минск. Тогда был бы поезд Минск - Смоленск - Симферополь", - сказал дипломат журналистам в четверг в Минске на открытии международной выставки туристских услуг "Отдых - 2022". По его словам, это был бы "самый удобный вариант доехать до Крыма". Грызлов отметил, что с белорусской стороной оговаривалась возможности развития транспортного сообщения с Крымом.
"Мы видим на выставке большой интерес к стенду Республики Крым. Многие жители Беларуси с удовольствием и раньше отдыхали в Крыму. Сейчас возможностей (для отдыха – ред.) будет больше", - сказал Грызлов. По его словам, в целом в прошлом году 9,5 миллиона человек посетили Крым с целью отдыха. "Это - наша российская здравница, хотел бы еще раз пригласить граждан Беларуси, граждан нашего Союзного государства посетить Крым, отдохнуть. Это - великолепное место", - отметил посол.
Дипломат добавил, что на туристических выставках, подобных проходящей в Минске, всегда заключаются контракты и соглашения. "Это – то место, где можно презентовать лучшие варианты отдыха и маршруты", - сказал он.
30 ноября 2021, 20:37ТуризмЛукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым