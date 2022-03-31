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Грызлов выступил за запуск поезда Минск — Симферополь

Грызлов выступил за запуск поезда Минск — Симферополь - РИА Новости, 31.03.2022

Грызлов выступил за запуск поезда Минск — Симферополь

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что у белорусов есть интерес к туристическим поездкам в Крым и запуск поезда Минск - Смоленск – Симферополь мог... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:21

2022-03-31T18:21

2022-03-31T18:21

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что у белорусов есть интерес к туристическим поездкам в Крым и запуск поезда Минск - Смоленск – Симферополь мог бы быть востребован."Наверное, можно было бы подумать, чтобы тот поезд, который сейчас ходит по маршруту Симферополь - Смоленск, шел и в Минск. Тогда был бы поезд Минск - Смоленск - Симферополь", - сказал дипломат журналистам в четверг в Минске на открытии международной выставки туристских услуг "Отдых - 2022". По его словам, это был бы "самый удобный вариант доехать до Крыма". Грызлов отметил, что с белорусской стороной оговаривалась возможности развития транспортного сообщения с Крымом."Мы видим на выставке большой интерес к стенду Республики Крым. Многие жители Беларуси с удовольствием и раньше отдыхали в Крыму. Сейчас возможностей (для отдыха – ред.) будет больше", - сказал Грызлов. По его словам, в целом в прошлом году 9,5 миллиона человек посетили Крым с целью отдыха. "Это - наша российская здравница, хотел бы еще раз пригласить граждан Беларуси, граждан нашего Союзного государства посетить Крым, отдохнуть. Это - великолепное место", - отметил посол.Дипломат добавил, что на туристических выставках, подобных проходящей в Минске, всегда заключаются контракты и соглашения. "Это – то место, где можно презентовать лучшие варианты отдыха и маршруты", - сказал он.

https://ria.ru/20211210/krym-1763061777.html

https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, республика крым, борис грызлов, минск, в мире, новости - туризм