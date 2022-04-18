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Из Атырау в Астрахань начнет курсировать пассажирский поезд
Из Атырау в Астрахань начнет курсировать пассажирский поезд - РИА Новости, 18.04.2022
Из Атырау в Астрахань начнет курсировать пассажирский поезд
Международный пассажирский поезд между Атырау и Астраханью возобновит перевозки с 20 апреля после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба национальной... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:57
2022-04-18T17:57
2022-04-18T18:00
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АЛМА-АТА, 18 апр — РИА Новости. Международный пассажирский поезд между Атырау и Астраханью возобновит перевозки с 20 апреля после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы"."На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России назначается поезд №625/626. Периодичность — через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля по четным датам, а из Астрахани — с 21 апреля по нечетным", — говорится в релизе.Уточняется, что курсирование состава по этому маршруту было приостановлено в марте 2020 года в целях предупреждения распространения коронавируса.Перед оформлением билетов на поезд в пресс-службе рекомендуют внимательно ознакомиться с требованиями порядка пересечения госграницы Казахстана на период карантинных ограничений. Оно размещено на сайте погранслужбы.Для въезда в страну железнодорожным транспортом по-прежнему обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации ("Спутник V" одобрен), срок после последней прививки не должен превышать шести месяцев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, атырау, астрахань, казахстан, россия, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19
17:57 18.04.2022 (обновлено: 18:00 18.04.2022)
Из Атырау в Астрахань начнет курсировать пассажирский поезд
Международный пассажирский поезд Атырау — Астрахань возобновит перевозки с 20 апреля
АЛМА-АТА, 18 апр — РИА Новости. Международный пассажирский поезд между Атырау и Астраханью возобновит перевозки с 20 апреля после двухлетнего перерыва, сообщает пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".
"На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России назначается поезд №625/626. Периодичность — через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля по четным датам, а из Астрахани — с 21 апреля по нечетным", — говорится в релизе.
Уточняется, что курсирование состава по этому маршруту было приостановлено в марте 2020 года в целях предупреждения распространения коронавируса.
Перед оформлением билетов на поезд в пресс-службе рекомендуют внимательно ознакомиться с требованиями порядка пересечения госграницы Казахстана на период карантинных ограничений. Оно размещено на сайте погранслужбы.
Для въезда в страну железнодорожным транспортом по-прежнему обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации ("Спутник V" одобрен), срок после последней прививки не должен превышать шести месяцев.