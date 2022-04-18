https://ria.ru/20220418/pobeda-1784075604.html
МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира
МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира - РИА Новости, 18.04.2022
МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира
Мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в разных форматах в более чем 100 странах, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:53
2022-04-18T12:53
2022-04-18T12:53
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в разных форматах в более чем 100 странах, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде."Уверен, 9 мая будет праздноваться везде, во всех странах мира. По информации, которая у нас сейчас уже есть, в более чем 100 странах в разных форматах (пройдут) разные мероприятия, посвященные 9 мая", - сказал Нуризаде в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".По данным Минобороны РФ, 9 мая военные парады в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, в 379 городах и населенных пунктах состоятся торжественные шествия с участием войск и представителей общественных организаций.Вечером 9 мая, в 22.00 по местному времени, в городах состоятся праздничные салюты и фейерверки.
https://ria.ru/20220406/parad-1782044071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира
Глава департамента МИД Нуризаде: мероприятия в честь 9 мая пройдут в более чем ста странах
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в разных форматах в более чем 100 странах, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде.
"Уверен, 9 мая будет праздноваться везде, во всех странах мира. По информации, которая у нас сейчас уже есть, в более чем 100 странах в разных форматах (пройдут) разные мероприятия, посвященные 9 мая", - сказал Нуризаде в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".
По данным Минобороны РФ
, 9 мая военные парады в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, в 379 городах и населенных пунктах состоятся торжественные шествия с участием войск и представителей общественных организаций.
Вечером 9 мая, в 22.00 по местному времени, в городах состоятся праздничные салюты и фейерверки.