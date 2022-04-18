https://ria.ru/20220418/pobeda-1784075604.html

МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира

МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира - РИА Новости, 18.04.2022

МИД: мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в более чем ста странах мира

Мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в разных форматах в более чем 100 странах, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:53

2022-04-18T12:53

2022-04-18T12:53

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в разных форматах в более чем 100 странах, заявил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде."Уверен, 9 мая будет праздноваться везде, во всех странах мира. По информации, которая у нас сейчас уже есть, в более чем 100 странах в разных форматах (пройдут) разные мероприятия, посвященные 9 мая", - сказал Нуризаде в ходе пресс-конференции, посвященной запуску международного гуманитарного проекта "За права соотечественников".По данным Минобороны РФ, 9 мая военные парады в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, в 379 городах и населенных пунктах состоятся торжественные шествия с участием войск и представителей общественных организаций.Вечером 9 мая, в 22.00 по местному времени, в городах состоятся праздничные салюты и фейерверки.

https://ria.ru/20220406/parad-1782044071.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство обороны рф (минобороны рф)