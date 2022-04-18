https://ria.ru/20220418/plennye-1784076544.html

Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука

Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука - РИА Новости, 18.04.2022

Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука

Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании в эфире телеканала "Россия 1" попросили премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать их обмену на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:56

2022-04-18T12:56

2022-04-18T15:32

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании в эфире телеканала "Россия 1" попросили премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать их обмену на арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.Как добавил со своей стороны Аслин, он считает важным, чтобы британский премьер прислушался к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко."Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы тот поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас — нашим семьям", — сказал пленный.Сразу после появления в эфире обращения двух британцев СБУ опубликовала видео, на котором сам Медведчук обращается к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и просит Киев обменять его на взятых в плен в Мариуполе украинских военных, а также на жителей города.В минувшую субботу Марченко призвала родственников Аслина и Пиннера просить премьера Джонсона "повлиять на украинское руководство", чтобы их обменяли на ее мужа.СБУ сообщила о задержании лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" 12 апреля. Медведчук находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Марченко настаивает, что украинские спецслужбы его пытают. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой оппозиционера и призывают к этому европейских политиков.

https://ria.ru/20220418/medvedchuk-1784074332.html

https://ria.ru/20220417/medvedchuk-1783991308.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире