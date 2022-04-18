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Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука - РИА Новости, 18.04.2022
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https://ria.ru/20220418/plennye-1784076544.html
Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука
Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука - РИА Новости, 18.04.2022
Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука
Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании в эфире телеканала "Россия 1" попросили премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать их обмену на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:56
2022-04-18T15:32
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании в эфире телеканала "Россия 1" попросили премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать их обмену на арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.Как добавил со своей стороны Аслин, он считает важным, чтобы британский премьер прислушался к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко."Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы тот поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас — нашим семьям", — сказал пленный.Сразу после появления в эфире обращения двух британцев СБУ опубликовала видео, на котором сам Медведчук обращается к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и просит Киев обменять его на взятых в плен в Мариуполе украинских военных, а также на жителей города.В минувшую субботу Марченко призвала родственников Аслина и Пиннера просить премьера Джонсона "повлиять на украинское руководство", чтобы их обменяли на ее мужа.СБУ сообщила о задержании лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" 12 апреля. Медведчук находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Марченко настаивает, что украинские спецслужбы его пытают. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой оппозиционера и призывают к этому европейских политиков.
https://ria.ru/20220418/medvedchuk-1784074332.html
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в мире
12:56 18.04.2022 (обновлено: 15:32 18.04.2022)
 
Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука

Попавшие в плен британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании в эфире телеканала "Россия 1" попросили премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать их обмену на арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

"Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука", — сказал Пиннер.

Как добавил со своей стороны Аслин, он считает важным, чтобы британский премьер прислушался к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко.
"Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы тот поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас — нашим семьям", — сказал пленный.
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
12:49
В Кремле прокомментировали призыв жены Медведчука о содействии в его обмене
Сразу после появления в эфире обращения двух британцев СБУ опубликовала видео, на котором сам Медведчук обращается к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и просит Киев обменять его на взятых в плен в Мариуполе украинских военных, а также на жителей города.
В минувшую субботу Марченко призвала родственников Аслина и Пиннера просить премьера Джонсона "повлиять на украинское руководство", чтобы их обменяли на ее мужа.
СБУ сообщила о задержании лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" 12 апреля. Медведчук находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Марченко настаивает, что украинские спецслужбы его пытают. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой оппозиционера и призывают к этому европейских политиков.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 18:59
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