12:56 18.04.2022 (обновлено: 15:32 18.04.2022)
Пленные британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука
Попавшие в плен британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании в эфире телеканала "Россия 1" попросили премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать их обмену на арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
"Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука", — сказал Пиннер.
Как добавил со своей стороны Аслин, он считает важным, чтобы британский премьер прислушался к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко.
"Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы тот поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас — нашим семьям", — сказал пленный.
Сразу после появления в эфире обращения двух британцев СБУ опубликовала видео, на котором сам Медведчук обращается к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и просит Киев обменять его на взятых в плен в Мариуполе украинских военных, а также на жителей города.
В минувшую субботу Марченко призвала родственников Аслина и Пиннера просить премьера Джонсона "повлиять на украинское руководство", чтобы их обменяли на ее мужа.
СБУ сообщила о задержании лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" 12 апреля. Медведчук находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Марченко настаивает, что украинские спецслужбы его пытают. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой оппозиционера и призывают к этому европейских политиков.