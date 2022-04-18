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Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784097933.html
Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности
Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности - РИА Новости, 18.04.2022
Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин полагает, что переговоры с украинской стороной должны вестись только по мере готовности Киева к... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:06
2022-04-18T14:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет федерации рф
григорий карасин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин полагает, что переговоры с украинской стороной должны вестись только по мере готовности Киева к конкретному результату."Вести переговоры с нынешним украинским руководством - чрезвычайно сложное дело", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что ранее Киев не соблюдал Минские соглашения. "Мы должны помнить о том опыте, который уже есть. Переговоры должны вестись только по мере того, насколько готовы к конкретным результатам в Киеве", - отметил он.Карасин также подчеркнул, что западные страны, поставляя на Украину вооружение, разжигают пожар, "думая, что они могут купировать влияние России на постсоветском пространстве". "Они глубоко заблуждаются", - отметил он. По мнению законодателя, западные страны довольно скоро поймут, что в этом их стратегическая ошибка, поскольку Россия настроена на то, "чтобы нормализовать ситуацию на Украине, защитить ДНР и ЛНР от неонацистов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html
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в мире, россия, совет федерации рф, григорий карасин, украина, ситуация в днр и лнр
14:06 18.04.2022
 
Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности

Сенатор Карасин считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин полагает, что переговоры с украинской стороной должны вестись только по мере готовности Киева к конкретному результату.
"Вести переговоры с нынешним украинским руководством - чрезвычайно сложное дело", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что ранее Киев не соблюдал Минские соглашения. "Мы должны помнить о том опыте, который уже есть. Переговоры должны вестись только по мере того, насколько готовы к конкретным результатам в Киеве", - отметил он.
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Карасин также подчеркнул, что западные страны, поставляя на Украину вооружение, разжигают пожар, "думая, что они могут купировать влияние России на постсоветском пространстве". "Они глубоко заблуждаются", - отметил он. По мнению законодателя, западные страны довольно скоро поймут, что в этом их стратегическая ошибка, поскольку Россия настроена на то, "чтобы нормализовать ситуацию на Украине, защитить ДНР и ЛНР от неонацистов".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Федерации РФГригорий КарасинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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