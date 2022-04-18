https://ria.ru/20220418/peregovory-1784097933.html

Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности

Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности - РИА Новости, 18.04.2022

Сенатор считает, что переговоры с Киевом надо вести по мере его готовности

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин полагает, что переговоры с украинской стороной должны вестись только по мере готовности Киева к... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:06

2022-04-18T14:06

2022-04-18T14:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

совет федерации рф

григорий карасин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин полагает, что переговоры с украинской стороной должны вестись только по мере готовности Киева к конкретному результату."Вести переговоры с нынешним украинским руководством - чрезвычайно сложное дело", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что ранее Киев не соблюдал Минские соглашения. "Мы должны помнить о том опыте, который уже есть. Переговоры должны вестись только по мере того, насколько готовы к конкретным результатам в Киеве", - отметил он.Карасин также подчеркнул, что западные страны, поставляя на Украину вооружение, разжигают пожар, "думая, что они могут купировать влияние России на постсоветском пространстве". "Они глубоко заблуждаются", - отметил он. По мнению законодателя, западные страны довольно скоро поймут, что в этом их стратегическая ошибка, поскольку Россия настроена на то, "чтобы нормализовать ситуацию на Украине, защитить ДНР и ЛНР от неонацистов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784018927.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет федерации рф, григорий карасин, украина, ситуация в днр и лнр