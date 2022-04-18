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В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html
В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной
В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной - РИА Новости, 18.04.2022
В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной
Турция продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:55
2022-04-18T09:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
турция
нато
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
ибрагим калын
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Турция продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Калын встретился с американскими конгрессменами в офисе президента Долмабахче в Стамбуле.Он заявил, что Турция принимала стороны на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле, чтобы "положить конец" кризису.По его словам, ситуация с переговорами в данный момент "относительно сложная"."Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров", - приводит слова представителя Эрдогана газета Star.Напомнив, что Анкара предприняла много важных инициатив и усилий, чтобы предотвратить эскалацию ситуации, Калын заявил, что Турция помогла снизить риски, удерживая военные корабли подальше от Черного моря в рамках Конвенции Монтрё.Он добавил, что ситуация на Украине показывает "важность союза НАТО и укрепления отношений", Калын подчеркнул необходимость "сосредоточения на общих вопросах между двумя странами, чтобы сблизить интересы и перспективы".
https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781349535.html
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в мире, турция, нато, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын
09:55 18.04.2022
 
В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной

Представитель Эрдогана Калын: Турция продолжает усилия для переговоров Москвы и Киева

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Турция продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын встретился с американскими конгрессменами в офисе президента Долмабахче в Стамбуле.
Он заявил, что Турция принимала стороны на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле, чтобы "положить конец" кризису.
По его словам, ситуация с переговорами в данный момент "относительно сложная".
"Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров", - приводит слова представителя Эрдогана газета Star.
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Он добавил, что ситуация на Украине показывает "важность союза НАТО и укрепления отношений", Калын подчеркнул необходимость "сосредоточения на общих вопросах между двумя странами, чтобы сблизить интересы и перспективы".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТурцияНАТОУкраинаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганИбрагим Калын
 
 
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