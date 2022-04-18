https://ria.ru/20220418/peregovory-1784031956.html

В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной

В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной - РИА Новости, 18.04.2022

В офисе Эрдогана назвали ситуацию с переговорами Москвы и Киева сложной

Турция продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:55

2022-04-18T09:55

2022-04-18T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

турция

нато

украина

россия

реджеп тайип эрдоган

ибрагим калын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_5de47ecfd11d7adef534bce00062848e.jpg

АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Турция продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, ситуация сложная, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Калын встретился с американскими конгрессменами в офисе президента Долмабахче в Стамбуле.Он заявил, что Турция принимала стороны на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле, чтобы "положить конец" кризису.По его словам, ситуация с переговорами в данный момент "относительно сложная"."Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров", - приводит слова представителя Эрдогана газета Star.Напомнив, что Анкара предприняла много важных инициатив и усилий, чтобы предотвратить эскалацию ситуации, Калын заявил, что Турция помогла снизить риски, удерживая военные корабли подальше от Черного моря в рамках Конвенции Монтрё.Он добавил, что ситуация на Украине показывает "важность союза НАТО и укрепления отношений", Калын подчеркнул необходимость "сосредоточения на общих вопросах между двумя странами, чтобы сблизить интересы и перспективы".

https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781349535.html

https://ria.ru/20220405/osada-1781804367.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, нато, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын