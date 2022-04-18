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Минцифры направило Генпрокуратуре материалы после проверки самарского вуза

Минцифры направило Генпрокуратуре материалы после проверки самарского вуза - РИА Новости, 18.04.2022

Минцифры направило Генпрокуратуре материалы после проверки самарского вуза

Минцифры РФ направило в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), в котором... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:25

2022-04-18T21:25

2022-04-18T21:25

россия

самара

генеральная прокуратура рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

александр хинштейн

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минцифры РФ направило в Генпрокуратуру материалы по итогам проверки Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), в котором ранее были обнаружены грубые нарушения при капремонте в общежитии вуза, сообщает министерство в Telegram-канале."Минцифры России провело внеплановую выездную проверку в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре. ... По итогам проверки, в целях получения правовой оценки действий ответственных лиц ПГУТИ, Минцифры России направило подготовленные материалы в Генеральную прокуратуру России", - говорится в сообщении.В прошлом году университет получил 78 миллионов рублей на капитальный ремонт. До этого вузу на эти цели выделялось не более 3-4 миллионов. В марте 2022 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил о нарушениях при ремонте общежития ПГУТИ - не выполнено множество работ по госконтракту, качественные материалы заменены на дешевые, а часть помещений совсем осталась без ремонта. Он также заявил, что руководство вуза подписало подложные акты. По мнению депутата, Генпрокуратура должна возбудить уголовное дело.

https://ria.ru/20220411/gosuslugi-1782983278.html

россия

самара

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, самара, генеральная прокуратура рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, александр хинштейн