https://ria.ru/20220418/mchs-1784072897.html
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России - РИА Новости, 18.04.2022
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России
Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:42
2022-04-18T12:42
2022-04-18T12:42
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
самарская область
омская область
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,"Противопожарный режим введен на территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сотрудники МЧС проводят рейды и патрулирование в частном секторе и дачных товариществах, объясняют правила пожарной безопасности и выявляют нарушителей.По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220412/pozhary-1783082282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, самарская область, омская область, тюменская область, хабаровский край
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России
МЧС: в 14 регионах России ввели особый противопожарный режим