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Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России - РИА Новости, 18.04.2022
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Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России - РИА Новости, 18.04.2022
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России
Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:42
2022-04-18T12:42
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
самарская область
омская область
тюменская область
хабаровский край
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,"Противопожарный режим введен на территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сотрудники МЧС проводят рейды и патрулирование в частном секторе и дачных товариществах, объясняют правила пожарной безопасности и выявляют нарушителей.По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220412/pozhary-1783082282.html
россия
амурская область
самарская область
омская область
тюменская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, самарская область, омская область, тюменская область, хабаровский край
12:42 18.04.2022
 
Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России

МЧС: в 14 регионах России ввели особый противопожарный режим

© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанкОбгоревшие деревья после пожара в заказнике Шайтан-тау в Республике Башкортостан
Обгоревшие деревья после пожара в заказнике Шайтан-тау в Республике Башкортостан - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Андрей Бок
Перейти в фотобанк
Обгоревшие деревья после пожара в заказнике Шайтан-тау в Республике Башкортостан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,
"Противопожарный режим введен на территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что сотрудники МЧС проводят рейды и патрулирование в частном секторе и дачных товариществах, объясняют правила пожарной безопасности и выявляют нарушителей.
По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьСамарская областьОмская областьТюменская областьХабаровский край
 
 
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