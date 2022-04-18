https://ria.ru/20220418/mchs-1784072897.html

Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России

Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России - РИА Новости, 18.04.2022

Особый противопожарный режим ввели в 14 регионах России

Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:42

2022-04-18T12:42

2022-04-18T12:42

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

самарская область

омская область

тюменская область

хабаровский край

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 14 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,"Противопожарный режим введен на территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сотрудники МЧС проводят рейды и патрулирование в частном секторе и дачных товариществах, объясняют правила пожарной безопасности и выявляют нарушителей.По КоАП РФ, за нарушение особого противопожарного режима на физических лиц налагается штраф в 2-4 тысячи рублей; на должностных лиц – в 15-30 тысяч; на ИП – в 30-40 тысяч; на юрлиц – в 200-400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220412/pozhary-1783082282.html

россия

амурская область

самарская область

омская область

тюменская область

хабаровский край

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, самарская область, омская область, тюменская область, хабаровский край