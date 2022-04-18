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Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 400 человек

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 18.04.2022

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 400 человек

Более 400 человек, в том числе 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:23

2022-04-18T09:23

2022-04-18T09:32

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Более 400 человек, в том числе 59 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 17 апреля до 8.00 18 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 421 человек, включая 59 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Согласно сообщению, всего за период с 5 марта по 8.00 18 апреля в Безыменное эвакуированы 19 376 человек.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина