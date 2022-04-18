https://ria.ru/20220418/mali-1784144308.html
Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия
Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия - РИА Новости, 18.04.2022
Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия
Мали получила в понедельник из России два боевых вертолета и радары, сообщается на официальной странице президента африканской республики в соцсетях. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:36
2022-04-18T16:36
2022-04-18T16:36
россия
мали
западная африка
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мали получила в понедельник из России два боевых вертолета и радары, сообщается на официальной странице президента африканской республики в соцсетях."Мы получаем вторую партию военной техники из России. Это проявление очень плодотворного партнерства с российским государством", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра.По его словам, поставка техники позволит "значительно усилить" оперативные возможности национальной ПВО."Это также проявление очень сильной политической воли к существенному оснащению малийской армии, чтобы она могла выполнять свою миссию по защите территориальной целостности, защите людей и их имущества, а также восстановлению безопасности на всей территории страны", - заключил генерал.В сообщении уточняется, что груз был доставлен в международный аэропорт имени президента Модибо Кейта в ночь на понедельник.Мали – государство в Западной Африке, наибольшее значение в экономике которого имеет добыча золота (по данным Большой российской энциклопедии, третье место в Африке после ЮАР и Ганы, 12-е – в мире). При содействии СССР в Мали была укреплена промышленность, проведена разведка полезных ископаемых, освоены тысячи гектаров земли под рисовые угодья.С 1991 года объем двусторонних связей с Россией заметно сократился, но в последнее время восстанавливается, подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о военном и военно-техническом сотрудничестве.
https://ria.ru/20220311/mali-1777675556.html
https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, западная африка, в мире
Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия
Власти Мали сообщили, что республика получила партию военной техники из россии
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мали получила в понедельник из России два боевых вертолета и радары, сообщается на официальной странице президента африканской республики в соцсетях.
"Мы получаем вторую партию военной техники из России
. Это проявление очень плодотворного партнерства с российским государством", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Мали
генерал-майор Умар Диарра.
По его словам, поставка техники позволит "значительно усилить" оперативные возможности национальной ПВО.
"Это также проявление очень сильной политической воли к существенному оснащению малийской армии, чтобы она могла выполнять свою миссию по защите территориальной целостности, защите людей и их имущества, а также восстановлению безопасности на всей территории страны", - заключил генерал.
В сообщении уточняется, что груз был доставлен в международный аэропорт имени президента Модибо Кейта в ночь на понедельник.
Мали – государство в Западной Африке
, наибольшее значение в экономике которого имеет добыча золота (по данным Большой российской энциклопедии, третье место в Африке
после ЮАР
и Ганы
, 12-е – в мире). При содействии СССР
в Мали была укреплена промышленность, проведена разведка полезных ископаемых, освоены тысячи гектаров земли под рисовые угодья.
С 1991 года объем двусторонних связей с Россией заметно сократился, но в последнее время восстанавливается, подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о военном и военно-техническом сотрудничестве.