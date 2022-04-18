https://ria.ru/20220418/mali-1784144308.html

Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия

Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия - РИА Новости, 18.04.2022

Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия

Мали получила в понедельник из России два боевых вертолета и радары, сообщается на официальной странице президента африканской республики в соцсетях. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:36

2022-04-18T16:36

2022-04-18T16:36

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мали

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мали получила в понедельник из России два боевых вертолета и радары, сообщается на официальной странице президента африканской республики в соцсетях."Мы получаем вторую партию военной техники из России. Это проявление очень плодотворного партнерства с российским государством", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра.По его словам, поставка техники позволит "значительно усилить" оперативные возможности национальной ПВО."Это также проявление очень сильной политической воли к существенному оснащению малийской армии, чтобы она могла выполнять свою миссию по защите территориальной целостности, защите людей и их имущества, а также восстановлению безопасности на всей территории страны", - заключил генерал.В сообщении уточняется, что груз был доставлен в международный аэропорт имени президента Модибо Кейта в ночь на понедельник.Мали – государство в Западной Африке, наибольшее значение в экономике которого имеет добыча золота (по данным Большой российской энциклопедии, третье место в Африке после ЮАР и Ганы, 12-е – в мире). При содействии СССР в Мали была укреплена промышленность, проведена разведка полезных ископаемых, освоены тысячи гектаров земли под рисовые угодья.С 1991 года объем двусторонних связей с Россией заметно сократился, но в последнее время восстанавливается, подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе о военном и военно-техническом сотрудничестве.

https://ria.ru/20220311/mali-1777675556.html

https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html

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мали

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мали, западная африка, в мире