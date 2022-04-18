https://ria.ru/20220418/makeevka-1784153981.html

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до двух - РИА Новости, 18.04.2022

Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ выросло до двух

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике, его данные уточняются,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:07

2022-04-18T17:07

2022-04-18T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике, его данные уточняются, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о ранении мирной жительницы Макеевки."Также поступила информация, что в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) Кировского района н.п. Макеевка по ул. Шевченко ранены два мирных жителя – пассажиры маршрутного такси № 34 "Макеевка - Ясиноватая". Одной из раненых оказалась женщина 1965 г.р. Данные второго уточняются", - сообщили в представительстве.Отмечается, что все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что по Макеевке украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, россия, сцкк, украина, вооруженные силы украины