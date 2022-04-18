https://ria.ru/20220418/lnr-1784033776.html

Украинские войска за сутки выпустили 139 снарядов по территории ЛНР

Украинские войска за сутки выпустили 139 снарядов по территории ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские войска за сутки выпустили 139 снарядов по территории ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 12 человек личного состава, четыре бронетранспортёра и РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:09

2022-04-18T10:09

2022-04-18T10:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39c0cb9b819b26a8c7edf4dcf99808b.jpg

ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 12 человек личного состава, четыре бронетранспортёра и две единицы автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава, четыре бронетранспортёра, две единицы автомобильной техники", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.Согласно заявлению, украинские войска за минувшие сутки выпустили 139 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра по населенным пунктам Донецкий, Первомайск и Калиново.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

луганская народная республика

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс