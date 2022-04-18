Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784048278.html
Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств
Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств - РИА Новости, 18.04.2022
Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств
"Яндекс.Маркет" запустил ночную экспресс-доставку лекарств за 1-2 часа в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем планируется выйти и в другие регионы страны,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:05
2022-04-18T11:29
москва
общество
санкт-петербург
яндекс.маркет
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1920x0_80_0_0_37a725677e7b211a459a488d14a5a50a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Маркет" запустил ночную экспресс-доставку лекарств за 1-2 часа в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем планируется выйти и в другие регионы страны, сообщила РИА Новости пресс-служба онлайн-ритейлера."Лекарства, заказанные на "Яндекс.Маркете", теперь можно получить с экспресс-доставкой даже ночью. Уже сейчас эта возможность доступна в Москве и Санкт-Петербурге. ... В будущем она появится и в других регионах страны. С ночной экспресс-доставкой сервис привозит лекарства за 1-2 часа", - говорится в сообщении.Компания отметила, что услуга действует для 25 столичных и 18 петербургских аптек и покрывает почти все районы двух городов.На данный момент на маркетплейсе доступно 4000 безрецептурных лекарств и товаров аптечного ассортимента. Среди них - противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие и многие другие средства. На сервисе можно также купить витамины, БАДы и получить их в позднее время с доставкой за 1-2 часа, уточнила пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/lekarstva-1784005023.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_ecb3d739759e2970bee31f20713aad02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, санкт-петербург, яндекс.маркет, здоровье - общество
11:05 18.04.2022 (обновлено: 11:29 18.04.2022)
 
Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств

Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств в Москве и Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Производство лекарств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Маркет" запустил ночную экспресс-доставку лекарств за 1-2 часа в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем планируется выйти и в другие регионы страны, сообщила РИА Новости пресс-служба онлайн-ритейлера.
"Лекарства, заказанные на "Яндекс.Маркете", теперь можно получить с экспресс-доставкой даже ночью. Уже сейчас эта возможность доступна в Москве и Санкт-Петербурге. ... В будущем она появится и в других регионах страны. С ночной экспресс-доставкой сервис привозит лекарства за 1-2 часа", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что услуга действует для 25 столичных и 18 петербургских аптек и покрывает почти все районы двух городов.
На данный момент на маркетплейсе доступно 4000 безрецептурных лекарств и товаров аптечного ассортимента. Среди них - противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие и многие другие средства. На сервисе можно также купить витамины, БАДы и получить их в позднее время с доставкой за 1-2 часа, уточнила пресс-служба.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 21:39В России
В Минздраве России сформируют свой банк образцов лекарств
 
МоскваОбществоСанкт-ПетербургЯндекс.МаркетЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала