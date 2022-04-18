https://ria.ru/20220418/lekarstva-1784048278.html

Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств

Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств - РИА Новости, 18.04.2022

Яндекс.Маркет запустил ночную экспресс-доставку лекарств

"Яндекс.Маркет" запустил ночную экспресс-доставку лекарств за 1-2 часа в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем планируется выйти и в другие регионы страны,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:05

2022-04-18T11:05

2022-04-18T11:29

москва

общество

санкт-петербург

яндекс.маркет

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Маркет" запустил ночную экспресс-доставку лекарств за 1-2 часа в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем планируется выйти и в другие регионы страны, сообщила РИА Новости пресс-служба онлайн-ритейлера."Лекарства, заказанные на "Яндекс.Маркете", теперь можно получить с экспресс-доставкой даже ночью. Уже сейчас эта возможность доступна в Москве и Санкт-Петербурге. ... В будущем она появится и в других регионах страны. С ночной экспресс-доставкой сервис привозит лекарства за 1-2 часа", - говорится в сообщении.Компания отметила, что услуга действует для 25 столичных и 18 петербургских аптек и покрывает почти все районы двух городов.На данный момент на маркетплейсе доступно 4000 безрецептурных лекарств и товаров аптечного ассортимента. Среди них - противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие и многие другие средства. На сервисе можно также купить витамины, БАДы и получить их в позднее время с доставкой за 1-2 часа, уточнила пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/lekarstva-1784005023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

москва, общество, санкт-петербург, яндекс.маркет, здоровье - общество