Рейтинг@Mail.ru
Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/korm-1784097320.html
Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек
Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек - РИА Новости, 18.04.2022
Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек
Всероссийская кампания "ЗооДруг" собрала более четырех тонн кормов для собак и кошек, направила ветеринарные препараты в Мариупольский зоопарк и передала... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:05
2022-04-18T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782504488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45d4ad08d4f675ef1f27d098b895efd5.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Всероссийская кампания "ЗооДруг" собрала более четырех тонн кормов для собак и кошек, направила ветеринарные препараты в Мариупольский зоопарк и передала средства для закупки сена и овса, говорится в пресс-релизе проекта."Всероссийская кампания "ЗооДруг" получила всенародную поддержку, сотни людей приносят корм для животных и делают пожертвования для зоопарков и приютов ДНР, ЛНР и городов Украины: собрано более четырех тонн кормов для собак и кошек, в Мариупольский зоопарк направлены ветеринарные препараты и электроды для сварки, а также переданы средства для закупки пяти тонн сена и четырех тонн овса. Доставку взяла на себя волонтёр Российского биологического общества", - говорится в сообщении.Отмечается, что 20 собак и 22 кошки прибыли в Россию из приюта "Дом ангелов" Харьковской области, заботу о них взяли на себя "Своя стая" и "Лесной приют", 10 собак из Донецка вывезли, волонтёры "Забери друга из приюта", их разместил у себя фонд "Ника". Животные уже обретают семьи."Триста пятьдесят килограмм кормов для собак, кошек, попугаев отправлено в пункты временного размещения беженцев во Владимире и Ульяновске. Двести сорок три килограмма кормов отправлено в Донецк в приют "4 лапки", где заботятся о 600 собаках и 100 кошках. Собрано более 1,5 миллиона рублей пожертвований", - добавляется в сообщении.Дополнительно говорится, что пункт приёма помощи "ЗооДруг" действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади. Оргкомитет кампании "ЗооДруг" организовывает доставку помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты, а также эвакуирует животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечивает их приём и размещение на территории России.Тридцать первого марта в России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса. В рамках кампании проходит сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты. Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780916820.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782504488_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9fd2f06e4deb108d96c7a4c08a86e945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
14:05 18.04.2022
 
Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек

Всероссийская кампания "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек из Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФранцузские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Всероссийская кампания "ЗооДруг" собрала более четырех тонн кормов для собак и кошек, направила ветеринарные препараты в Мариупольский зоопарк и передала средства для закупки сена и овса, говорится в пресс-релизе проекта.
"Всероссийская кампания "ЗооДруг" получила всенародную поддержку, сотни людей приносят корм для животных и делают пожертвования для зоопарков и приютов ДНР, ЛНР и городов Украины: собрано более четырех тонн кормов для собак и кошек, в Мариупольский зоопарк направлены ветеринарные препараты и электроды для сварки, а также переданы средства для закупки пяти тонн сена и четырех тонн овса. Доставку взяла на себя волонтёр Российского биологического общества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 собак и 22 кошки прибыли в Россию из приюта "Дом ангелов" Харьковской области, заботу о них взяли на себя "Своя стая" и "Лесной приют", 10 собак из Донецка вывезли, волонтёры "Забери друга из приюта", их разместил у себя фонд "Ника". Животные уже обретают семьи.
"Триста пятьдесят килограмм кормов для собак, кошек, попугаев отправлено в пункты временного размещения беженцев во Владимире и Ульяновске. Двести сорок три килограмма кормов отправлено в Донецк в приют "4 лапки", где заботятся о 600 собаках и 100 кошках. Собрано более 1,5 миллиона рублей пожертвований", - добавляется в сообщении.
Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 17:02
В Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи
Дополнительно говорится, что пункт приёма помощи "ЗооДруг" действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади. Оргкомитет кампании "ЗооДруг" организовывает доставку помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты, а также эвакуирует животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечивает их приём и размещение на территории России.
Тридцать первого марта в России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса. В рамках кампании проходит сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты. Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины.
Друг в беде не бросит: волонтеры привезли в Луганск корм для животных
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Груз распределяют среди местных питомников.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Разгрузка корма для собак в Луганске.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

Французский бульдог питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь, которой доставили в рамках гуманитарной помощи корм для животных, в Луганске
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

Разгрузка корма для собак в рамках гуманитарной помощи для питомника французских бульдогов Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в Луганске
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

Французские бульдоги питомника Viva Vita заводчицы Виктории Бобырь в вольере в Луганске
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Представители движения "Общероссийский народный фронт" доставили в Луганск более 600 килограммов корма для животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 9

Груз распределяют среди местных питомников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Разгрузка корма для собак в Луганске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Заводчица питомника французских бульдогов Viva Vita Виктория Бобырь — одна из тех, кто получил гуманитарный груз.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Сейчас в питомнике Виктории 25 собак: 24 французских бульдога и тибетский мастиф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Всего в ДНР в помощи нуждаются более 22 тысяч животных, в ЛНР — три с половиной тысячи.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Животным необходимы корма, ветеринарные препараты, предметы по уходу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 9

В России проходит кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Волонтеры организуют отправку гуманитарных грузов в нуждающиеся организации и населенные пункты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала