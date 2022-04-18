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Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек

Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек - РИА Новости, 18.04.2022

Участники кампании "ЗооДруг" собрали четыре тонны корма для собак и кошек

Всероссийская кампания "ЗооДруг" собрала более четырех тонн кормов для собак и кошек, направила ветеринарные препараты в Мариупольский зоопарк и передала... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:05

2022-04-18T14:05

2022-04-18T14:05

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Всероссийская кампания "ЗооДруг" собрала более четырех тонн кормов для собак и кошек, направила ветеринарные препараты в Мариупольский зоопарк и передала средства для закупки сена и овса, говорится в пресс-релизе проекта."Всероссийская кампания "ЗооДруг" получила всенародную поддержку, сотни людей приносят корм для животных и делают пожертвования для зоопарков и приютов ДНР, ЛНР и городов Украины: собрано более четырех тонн кормов для собак и кошек, в Мариупольский зоопарк направлены ветеринарные препараты и электроды для сварки, а также переданы средства для закупки пяти тонн сена и четырех тонн овса. Доставку взяла на себя волонтёр Российского биологического общества", - говорится в сообщении.Отмечается, что 20 собак и 22 кошки прибыли в Россию из приюта "Дом ангелов" Харьковской области, заботу о них взяли на себя "Своя стая" и "Лесной приют", 10 собак из Донецка вывезли, волонтёры "Забери друга из приюта", их разместил у себя фонд "Ника". Животные уже обретают семьи."Триста пятьдесят килограмм кормов для собак, кошек, попугаев отправлено в пункты временного размещения беженцев во Владимире и Ульяновске. Двести сорок три килограмма кормов отправлено в Донецк в приют "4 лапки", где заботятся о 600 собаках и 100 кошках. Собрано более 1,5 миллиона рублей пожертвований", - добавляется в сообщении.Дополнительно говорится, что пункт приёма помощи "ЗооДруг" действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади. Оргкомитет кампании "ЗооДруг" организовывает доставку помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты, а также эвакуирует животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечивает их приём и размещение на территории России.Тридцать первого марта в России стартовала кампания "ЗооДруг" по сбору сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса. В рамках кампании проходит сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты. Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780916820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр