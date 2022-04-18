Сеул потребовал от Пхеньяна ответа по демонтажу объектов в зоне Кымгансан
Южная Корея потребовала от КНДР ответа по поводу демонтажа объектов в зоне Кымгансан
© Фото : winged_eelКурортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
© Фото : winged_eel
Курортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея в очередной раз потребовала от КНДР ответа по поводу демонтажа южнокорейских объектов в курортной зоне Кымгансан, которая была совместным межкорейским проектом, сообщили в южнокорейском министерстве объединения.
"Касательно проблемы демонтажа объектов в зоне Кымгансан Северная Корея все еще не отреагировала (на запрос южнокорейской стороны – ред.). Мы вновь требуем от Северной Кореи как можно скорее ответить на наше предложение о переговорах и запрос достаточного объяснения по поводу ситуации с демонтажем объектов в горах Кымгансан", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.
Ранее портал NK News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Planet Labs сообщал, что Пхеньян 9-10 апреля завершил демонтаж большинства южнокорейских объектов в горах Кымгансан, в частности, зданий на территории комплекса для игры в гольф, построенного в 2008 году южнокорейской компанией Ananti. Также Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что пожары уничтожили сотни гектаров леса в районе курорта в горах Кымгансан. Пожар удалось потушить 10 апреля.
Власти Южной Кореи 11 апреля отправили по каналам связи с КНДР запрос по поводу состояния южнокорейских объектов на территории Курорта, но не получили ответа.
Программа туров из Южной Кореи в Северную на горы Кымгансан была запущена как межкорейский проект в 1998 году. После совместного строительства курорта туры продолжались вплоть до 2008 года, когда проект приостановили из-за расстрела южнокорейской туристки одним из северокорейских охранников.
В октябре 2019 года Ким Чен Ын приказал убрать все "неприятно выглядящие" южнокорейские постройки на территории курорта. Лидер КНДР заявил, что Север не должен полагаться на Сеул в своем развитии и превратит Кымгансан в международную туристическую зону. Но на какое-то время демонтаж южнокорейских объектов был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В конце 2020 года премьер-министр КНДР Ким Док Хун посетил место строительства в туристической зоне Кымгансан и заявил, что курорт должен быть заново отстроен в "северокорейской манере".