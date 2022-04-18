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Сеул потребовал от Пхеньяна ответа по демонтажу объектов в зоне Кымгансан - РИА Новости, 18.04.2022
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Сеул потребовал от Пхеньяна ответа по демонтажу объектов в зоне Кымгансан
Сеул потребовал от Пхеньяна ответа по демонтажу объектов в зоне Кымгансан - РИА Новости, 18.04.2022
Сеул потребовал от Пхеньяна ответа по демонтажу объектов в зоне Кымгансан
Южная Корея в очередной раз потребовала от КНДР ответа по поводу демонтажа южнокорейских объектов в курортной зоне Кымгансан, которая была совместным... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:02
2022-04-18T16:02
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
пхеньян
ким чен ын
корейский полуостров
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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея в очередной раз потребовала от КНДР ответа по поводу демонтажа южнокорейских объектов в курортной зоне Кымгансан, которая была совместным межкорейским проектом, сообщили в южнокорейском министерстве объединения."Касательно проблемы демонтажа объектов в зоне Кымгансан Северная Корея все еще не отреагировала (на запрос южнокорейской стороны – ред.). Мы вновь требуем от Северной Кореи как можно скорее ответить на наше предложение о переговорах и запрос достаточного объяснения по поводу ситуации с демонтажем объектов в горах Кымгансан", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.Ранее портал NK News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Planet Labs сообщал, что Пхеньян 9-10 апреля завершил демонтаж большинства южнокорейских объектов в горах Кымгансан, в частности, зданий на территории комплекса для игры в гольф, построенного в 2008 году южнокорейской компанией Ananti. Также Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что пожары уничтожили сотни гектаров леса в районе курорта в горах Кымгансан. Пожар удалось потушить 10 апреля.Власти Южной Кореи 11 апреля отправили по каналам связи с КНДР запрос по поводу состояния южнокорейских объектов на территории Курорта, но не получили ответа.Программа туров из Южной Кореи в Северную на горы Кымгансан была запущена как межкорейский проект в 1998 году. После совместного строительства курорта туры продолжались вплоть до 2008 года, когда проект приостановили из-за расстрела южнокорейской туристки одним из северокорейских охранников.В октябре 2019 года Ким Чен Ын приказал убрать все "неприятно выглядящие" южнокорейские постройки на территории курорта. Лидер КНДР заявил, что Север не должен полагаться на Сеул в своем развитии и превратит Кымгансан в международную туристическую зону. Но на какое-то время демонтаж южнокорейских объектов был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В конце 2020 года премьер-министр КНДР Ким Док Хун посетил место строительства в туристической зоне Кымгансан и заявил, что курорт должен быть заново отстроен в "северокорейской манере".
https://ria.ru/20220417/kndr-1783942632.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220416/parad-1783903994.html
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южная корея
сеул
пхеньян
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, пхеньян, ким чен ын, корейский полуостров
16:02 18.04.2022
 
Сеул потребовал от Пхеньяна ответа по демонтажу объектов в зоне Кымгансан

Южная Корея потребовала от КНДР ответа по поводу демонтажа объектов в зоне Кымгансан

© Фото : winged_eelКурортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
Курортная зона Кымгансан (Алмазные горы) - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : winged_eel
Курортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея в очередной раз потребовала от КНДР ответа по поводу демонтажа южнокорейских объектов в курортной зоне Кымгансан, которая была совместным межкорейским проектом, сообщили в южнокорейском министерстве объединения.
"Касательно проблемы демонтажа объектов в зоне Кымгансан Северная Корея все еще не отреагировала (на запрос южнокорейской стороны – ред.). Мы вновь требуем от Северной Кореи как можно скорее ответить на наше предложение о переговорах и запрос достаточного объяснения по поводу ситуации с демонтажем объектов в горах Кымгансан", - заявил представитель министерства на регулярном брифинге.
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Вчера, 09:35
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Ранее портал NK News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Planet Labs сообщал, что Пхеньян 9-10 апреля завершил демонтаж большинства южнокорейских объектов в горах Кымгансан, в частности, зданий на территории комплекса для игры в гольф, построенного в 2008 году южнокорейской компанией Ananti. Также Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что пожары уничтожили сотни гектаров леса в районе курорта в горах Кымгансан. Пожар удалось потушить 10 апреля.
Власти Южной Кореи 11 апреля отправили по каналам связи с КНДР запрос по поводу состояния южнокорейских объектов на территории Курорта, но не получили ответа.
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Программа туров из Южной Кореи в Северную на горы Кымгансан была запущена как межкорейский проект в 1998 году. После совместного строительства курорта туры продолжались вплоть до 2008 года, когда проект приостановили из-за расстрела южнокорейской туристки одним из северокорейских охранников.
В октябре 2019 года Ким Чен Ын приказал убрать все "неприятно выглядящие" южнокорейские постройки на территории курорта. Лидер КНДР заявил, что Север не должен полагаться на Сеул в своем развитии и превратит Кымгансан в международную туристическую зону. Но на какое-то время демонтаж южнокорейских объектов был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В конце 2020 года премьер-министр КНДР Ким Док Хун посетил место строительства в туристической зоне Кымгансан и заявил, что курорт должен быть заново отстроен в "северокорейской манере".
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСеулПхеньянКим Чен ЫнКорейский полуостров
 
 
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