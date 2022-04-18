Коварный искусатель: что важно помнить горожанину в сезон клещей
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма
С приходом оттепели на природных территориях мегаполиса просыпаются не только радующие глаз листва и цветы, но и не самые приятные представители городской фауны – клещи. Укус насекомого может заметно подпортить приятную прогулку в природном парке, а в худшем случае – негативно повлиять на здоровье. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" поделились с РИА Новости основными правилами безопасности, которые москвичам и гостям столицы следует соблюдать в сезон клещей.
Правило №1: не паниковать
Пробуждение клещей напрямую зависит от погоды в месте их обитания. Как объясняют в "Мосприроде", насекомые просыпаются и становятся опасными для человека, когда температура воздуха стабильно держится выше пяти градусов тепла. В 2020 году, например, клещи на природных территориях Москвы вышли из спячки уже в конце февраля – зима в тот сезон выдалась аномально теплой и бесснежной.
Активизация клещей, впрочем, не означает, что москвичам следует тут же ставить строгий запрет на прогулки по природным территориям, паркам и скверам города, где потенциальная опасность может поджидать под каждой травинкой. Во-первых, отмечают в "Мосприроде", на природных территориях мегаполиса неприятных насекомых не так много. В частности, численность клещей регулируют скворцы, дрозды и другие птицы – естественные враги насекомых.
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Во-вторых, специалисты Роспотребнадзора в теплый сезон проводят рейды и ведут наблюдения за клещами, отмечая периоды их активности и потенциальную опасность для горожан.
Природные территории Москвы не обрабатывают акарицидными средствами от клещей, так как эти вещества высокотоксичны. Они вредят не только насекомым, но также окружающей среде и людям, посещающим зеленые зоны. К тому же, добавляют в "Мосприроде", даже после обработки эффект средства против клещей держится буквально до первого дождя.
В-третьих, далеко не все насекомые инфицированы энцефалитом.
Правило №2: правильно экипироваться
Если за зиму вы привыкли к пробежкам на природе или полюбили прогуливаться с собакой по лесопарку, то с наступлением теплого сезона следует пересмотреть экипировку для таких вылазок. В "Мосприроде" советуют выбирать одежду светлых оттенков – на белом или бежевом фоне легче заметить насекомое.
Даже в жаркую погоду предпочтение стоит отдавать плотно прилегающей одежде с длинными штанинами и рукавами, а рубашку или футболку лучше заправить за пояс.
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При желании посетители природных территорий могут использовать отпугивающие аэрозоли. Перед прогулкой средство следует нанести на одежду, четко следуя инструкции.
Не стоит забывать и о безопасности домашних питомцев, которых горожане выводят в лесопарки. Важно вовремя проводить обработку животных от паразитов, а для прогулок, например, приобрести специальный ошейник или отпугивающий аэрозоль. По возвращении из леса обязательно осматривайте "слабые места" питомца: уши, живот, шею, грудь.
В "Мосприроде" горожанам советуют прислушиваться к физическим ощущениям во время прогулки в зеленой зоне. Клещ кусает не сразу – какое-то время он ползает по коже и "прицеливается", внезапное чувство щекотки или зуда может выдать его местоположение на теле.
Правило №3: вовремя обращаться за помощью
При укусе клещ впрыскивает жертве своеобразное обезболивающее, поэтому обнаружить присосавшееся насекомое можно только спустя несколько часов. Если такая неприятность все же случилась, несмотря на все меры безопасности, следует как можно быстрее обратиться за квалифицированной медицинской помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение Москвы.
После удаления клеща пострадавший может при желании проконсультироваться с врачом-инфекционистом насчет дальнейших действий – как правило, не ранее чем через 10 дней после укуса необходимо сдать анализ крови на клещевой энцефалит. Само насекомое лучше сохранить и поместить в небольшой стеклянный флакон, чтобы отдать для дальнейшей диагностики в лабораторию.
В целях профилактики клещевого энцефалита москвичи могут сделать бесплатную прививку. По данным Роспотребнадзора, с начала 2022 года процедуру прошли уже более 8 тысяч человек.