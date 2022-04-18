https://ria.ru/20220418/kipr-1784030760.html

Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов

Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 18.04.2022

Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов

Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:56

2022-04-18T10:56

2022-04-18T10:56

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кипр

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коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass.Также с этого дня отменяется разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации и не придется предъявлять ковид-паспорт Safe Pass (этот документ подтверждает, что его владелец не является носителем коронавируса) в магазинах. Исключение — рестораны в торговых центрах. Путешественники для въезда на Кипр по-прежнему должны иметь действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Среди признанных препаратов есть российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".Непривитым гостям достаточно предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, или экспресс-анализ, сделанный за 24 часа до поездки.

https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html

кипр

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, кипр, туризм, коронавирус covid-19