https://ria.ru/20220418/kipr-1784030760.html
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 18.04.2022
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов
Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:56
2022-04-18T10:56
2022-04-18T10:56
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АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass.Также с этого дня отменяется разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации и не придется предъявлять ковид-паспорт Safe Pass (этот документ подтверждает, что его владелец не является носителем коронавируса) в магазинах. Исключение — рестораны в торговых центрах. Путешественники для въезда на Кипр по-прежнему должны иметь действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Среди признанных препаратов есть российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".Непривитым гостям достаточно предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, или экспресс-анализ, сделанный за 24 часа до поездки.
https://ria.ru/20220418/yunesko-1783703300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, кипр, туризм, коронавирус covid-19
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов
Власти Кипра отменили обязательную карту полета CyprusFlightPass для туристов
АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass.
Также с этого дня отменяется разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации и не придется предъявлять ковид-паспорт Safe Pass (этот документ подтверждает, что его владелец не является носителем коронавируса) в магазинах. Исключение — рестораны в торговых центрах.
Путешественники для въезда на Кипр по-прежнему должны иметь действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Среди признанных препаратов есть российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Непривитым гостям достаточно предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, или экспресс-анализ, сделанный за 24 часа до поездки.