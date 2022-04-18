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Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
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Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 18.04.2022
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов
Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:56
2022-04-18T10:56
туризм
новости - туризм
кипр
туризм
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass.Также с этого дня отменяется разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации и не придется предъявлять ковид-паспорт Safe Pass (этот документ подтверждает, что его владелец не является носителем коронавируса) в магазинах. Исключение — рестораны в торговых центрах. Путешественники для въезда на Кипр по-прежнему должны иметь действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Среди признанных препаратов есть российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".Непривитым гостям достаточно предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, или экспресс-анализ, сделанный за 24 часа до поездки.
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новости - туризм, кипр, туризм, коронавирус covid-19
10:56 18.04.2022
 
Власти Кипра изменили правила въезда в страну для туристов

Власти Кипра отменили обязательную карту полета CyprusFlightPass для туристов

© Pixabay / dimitrisvetsikas1969Порт в Айя-Напе, Кипр
Порт в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Pixabay / dimitrisvetsikas1969
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 18 апр — РИА Новости. Прилетающие на Кипр туристы с 18 апреля не должны заполнять обязательную карту полета CyprusFlightPass.
Также с этого дня отменяется разделение стран на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации и не придется предъявлять ковид-паспорт Safe Pass (этот документ подтверждает, что его владелец не является носителем коронавируса) в магазинах. Исключение — рестораны в торговых центрах.
Путешественники для въезда на Кипр по-прежнему должны иметь действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Среди признанных препаратов есть российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Непривитым гостям достаточно предъявить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, или экспресс-анализ, сделанный за 24 часа до поездки.
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