12:07 18.04.2022 (обновлено: 12:33 18.04.2022)
Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя
Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение ВККС завести дело против себя
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экс-судья Елена Хахалева отказалась от жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое позволило возбудить против неё дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
"Производство прекратили в связи с отказом Хахалевой от жалобы", - сказала собеседница агентства. Жалобу должны были рассмотреть на прошлой неделе, однако представитель Хахалевой просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Оно было назначено на сегодня.
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Ранее инстанция разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы), части 2 статьи 292 (служебный подлог, до 4 лет) УК РФ.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК, содержит признаки подлога.
Хахалева улетела в Ереван в начале декабря прошлого года. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий, соответствующее обращение в дисциплинарную комиссию подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
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В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.