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Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя - РИА Новости, 18.04.2022
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Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя
Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя - РИА Новости, 18.04.2022
Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя
Экс-судья Елена Хахалева отказалась от жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое позволило возбудить против неё дело о... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:07
2022-04-18T12:33
елена хахалева
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский краевой суд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экс-судья Елена Хахалева отказалась от жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое позволило возбудить против неё дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда."Производство прекратили в связи с отказом Хахалевой от жалобы", - сказала собеседница агентства. Жалобу должны были рассмотреть на прошлой неделе, однако представитель Хахалевой просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Оно было назначено на сегодня.Ранее инстанция разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы), части 2 статьи 292 (служебный подлог, до 4 лет) УК РФ.По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК, содержит признаки подлога.Хахалева улетела в Ереван в начале декабря прошлого года. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий, соответствующее обращение в дисциплинарную комиссию подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
https://ria.ru/20200620/1573220760.html
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елена хахалева, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский краевой суд
12:07 18.04.2022 (обновлено: 12:33 18.04.2022)
 
Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя

Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение ВККС завести дело против себя

© Россия 24 Судья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Россия 24
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экс-судья Елена Хахалева отказалась от жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое позволило возбудить против неё дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
"Производство прекратили в связи с отказом Хахалевой от жалобы", - сказала собеседница агентства. Жалобу должны были рассмотреть на прошлой неделе, однако представитель Хахалевой просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Оно было назначено на сегодня.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
20 июня 2020, 09:32
"Золотая судья" Хахалева отказалась раскрыть доходы
Ранее инстанция разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы), части 2 статьи 292 (служебный подлог, до 4 лет) УК РФ.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК, содержит признаки подлога.
Хахалева улетела в Ереван в начале декабря прошлого года. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий, соответствующее обращение в дисциплинарную комиссию подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 13:40
Бастрыкин хочет возбудить дела против шестерых судей
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:20
На новосибирскую судью, незаконно помогавшую искать собаку, заведут дело
 
Елена ХахалеваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарский краевой суд
 
 
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