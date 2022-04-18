https://ria.ru/20220418/khakhaleva-1784062323.html

Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя

Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя - РИА Новости, 18.04.2022

Экс-судья Хахалева не будет обжаловать разрешение завести дело против себя

Экс-судья Елена Хахалева отказалась от жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое позволило возбудить против неё дело о... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:07

2022-04-18T12:07

2022-04-18T12:33

елена хахалева

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

краснодарский краевой суд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экс-судья Елена Хахалева отказалась от жалобы на решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое позволило возбудить против неё дело о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда."Производство прекратили в связи с отказом Хахалевой от жалобы", - сказала собеседница агентства. Жалобу должны были рассмотреть на прошлой неделе, однако представитель Хахалевой просил отложить заседание в связи с занятостью в другом процессе. Оно было назначено на сегодня.Ранее инстанция разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы), части 2 статьи 292 (служебный подлог, до 4 лет) УК РФ.По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК, содержит признаки подлога.Хахалева улетела в Ереван в начале декабря прошлого года. Ранее ВККС лишила Хахалеву полномочий, соответствующее обращение в дисциплинарную комиссию подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний утверждал, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.Согласно российскому законодательству, судьи, даже бывшие, являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.

https://ria.ru/20200620/1573220760.html

https://ria.ru/20220131/bastrykin-1770302173.html

https://ria.ru/20220207/sudya-1771506832.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

елена хахалева, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский краевой суд