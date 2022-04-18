https://ria.ru/20220418/kazakhstan-1784167045.html

РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном

РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном - РИА Новости, 18.04.2022

РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Казахстаном

Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном возобновляется: один возвращается уже с 20 апреля, еще пять - в июне, сообщают РЖД. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:10

2022-04-18T18:10

2022-04-18T18:35

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном возобновляется: один возвращается уже с 20 апреля, еще пять - в июне, сообщают РЖД."В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации о снятии ограничений на перемещение через сухопутный участок российско-казахстанской государственной границы возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Казахстаном", - говорится в релизе. Уточняется, что в расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года в соответствии с уведомлением "Казахстанских железных дорог".Так, с 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау – Астрахань. Он будет ходить через день с 20 апреля из Атырау, с 21 апреля – из Астрахани. В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: №7/8 Алма-Ата – Саратов, №84/83, Караганда – Самара, №301/302 Алма-Ата – Новосибирск, № 145/146 Караганда – Омск и №113/114 Алма-Ата – Казань."Продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления", - добавляют в РЖД.Там отметили, что въезжающим в Россию иностранным гражданам, кроме граждан государств-членов ЕАЭС, необходим отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не ранее чем за два дня до прибытия в РФ. Въезжающие в Казахстан должны предоставить документальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста (на казахском, русском или английском языке), сделанного не позднее 72 часа на момент пересечения границы, или полного курса вакцинации (не более 6 месяцев).

https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html

https://ria.ru/20220331/poezd-1781148861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ржд, общество, россия, казахстан, казахстанские железные дороги, евразийский экономический союз