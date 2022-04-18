https://ria.ru/20220418/kazakhstan-1784025136.html

Полномочия главы Казахстана планируется ограничить до конца года

Полномочия главы Казахстана планируется ограничить до конца года - РИА Новости, 18.04.2022

Полномочия главы Казахстана планируется ограничить до конца года

Инициированные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политические реформы, направленные на отказ от суперпрезидентской формы правления, планируется... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:05

2022-04-18T09:05

2022-04-18T09:05

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 18 апр - РИА Новости. Инициированные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политические реформы, направленные на отказ от суперпрезидентской формы правления, планируется законодательно оформить до конца текущего года, сообщил министр юстиции республики Канат Мусин.Токаев 16 марта в послании народу объявил о предстоящих политических реформах. В частности, он высказался за окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. С этой целью Токаев предлагает снизить излишнюю концентрацию президентских полномочий."Для реализации озвученных инициатив потребуется внести изменения в конституционный закон "О президенте Республики Казахстан" и в ряд других законов. Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента запланировано на август текущего года, а их принятие до конца текущего года", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.Мусин также отметил, что блок поправок планируется внести в конституцию, они направлены на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту главы государства в период его полномочий.Глава Минюста напомнил, что Токаев предложил установить запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета и конституционного совета, глав регионов и их заместителей.Кроме того, Токаев инициировал установление на конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Ряд других предложений Токаева направлен на снижение участия главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничение его влияния на местные представительные и исполнительные органы. "Резюмируя, можно сказать, что планируемые реформы, касающиеся полномочий президента, будут способствовать развитию политической конкуренции и культуры, развитию самостоятельности регионов, формированию кадровой конкуренции в госаппарате", - заключил министр.

https://ria.ru/20220316/sud-1778378342.html

https://ria.ru/20220403/pokushenie-1781510976.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев