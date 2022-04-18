https://ria.ru/20220418/karabakh-1784116427.html
Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе
Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе - РИА Новости, 18.04.2022
Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудит 19 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:04
2022-04-18T15:04
2022-04-18T15:10
нагорный карабах
в мире
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит 19 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого апреля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества."Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, в мире, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
15:04 18.04.2022 (обновлено: 15:10 18.04.2022)
Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе
Путин и Пашинян обсудят реализацию договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Карабаху