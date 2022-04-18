https://ria.ru/20220418/karabakh-1784116427.html

Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе

Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе - РИА Новости, 18.04.2022

Путин и Пашинян обсудят работу по урегулированию ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудит 19 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:04

2022-04-18T15:04

2022-04-18T15:10

нагорный карабах

в мире

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит 19 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого апреля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества."Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

нагорный карабах

россия

армения

азербайджан

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

нагорный карабах, в мире, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе