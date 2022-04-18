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Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
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Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов
Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов - РИА Новости, 18.04.2022
Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов
Туристический доход в Грузии за первый месяц весны составил 175 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на правительственном... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:49
2022-04-18T13:49
туризм
грузия
новости - туризм
туризм
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ТБИЛИСИ, 18 апр — РИА Новости. Туристический доход в Грузии за первый месяц весны составил 175 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании."Хочу сказать, что у нас очень значительный рост в этом направлении. Доходы от путешествий в марте — 175 миллионов долларов", — сказал премьер.Гарибашвили отметил, что это на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года — до начала пандемии коронавируса.По его словам, всего с начала года Грузия получила от отдыхающих почти 400 миллионов долларов.Согласно данным аналитиков сервиса "Туту.ру", страна входит в число топ-направлений для отдыха у россиян.
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грузия, новости - туризм, туризм, туристы, деньги, путешествия
13:49 18.04.2022
 
Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов

Туристический доход в Грузии за март составил 175 миллионов долларов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОкрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии
Окрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ТБИЛИСИ, 18 апр — РИА Новости. Туристический доход в Грузии за первый месяц весны составил 175 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании.
"Хочу сказать, что у нас очень значительный рост в этом направлении. Доходы от путешествий в марте — 175 миллионов долларов", — сказал премьер.
Гарибашвили отметил, что это на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года — до начала пандемии коронавируса.
По его словам, всего с начала года Грузия получила от отдыхающих почти 400 миллионов долларов.
Согласно данным аналитиков сервиса "Туту.ру", страна входит в число топ-направлений для отдыха у россиян.
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