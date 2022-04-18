https://ria.ru/20220418/gruziya-1784068845.html

Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов

Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов - РИА Новости, 18.04.2022

Доходы от туризма в Грузии выросли на 70 процентов

Туристический доход в Грузии за первый месяц весны составил 175 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на правительственном... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:49

2022-04-18T13:49

2022-04-18T13:49

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ТБИЛИСИ, 18 апр — РИА Новости. Туристический доход в Грузии за первый месяц весны составил 175 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании."Хочу сказать, что у нас очень значительный рост в этом направлении. Доходы от путешествий в марте — 175 миллионов долларов", — сказал премьер.Гарибашвили отметил, что это на 70 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года — до начала пандемии коронавируса.По его словам, всего с начала года Грузия получила от отдыхающих почти 400 миллионов долларов.Согласно данным аналитиков сервиса "Туту.ру", страна входит в число топ-направлений для отдыха у россиян.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, новости - туризм, туризм, туристы, деньги, путешествия