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Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры - РИА Новости, 18.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220418/granty-1784087930.html
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры - РИА Новости, 18.04.2022
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры
Начался прием заявок на отбор специального конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:30
2022-04-18T14:30
культура
новости культуры
президентский фонд культурных инициатив
сергей кириенко
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Начался прием заявок на отбор специального конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив. Оценка проектов будет проходить по ускоренной процедуре. Так, первый отбор стартует 18 апреля, прием заявок завершится 25 апреля, а прием заявок на второй конкурс пройдет с 26 апреля по 5 мая. На проведение грантовых конкурсов для поддержки проектов в 2022 году планируется направить один миллиард рублей."Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — говорит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные, за исключением госучреждений, госкорпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений. Подать заявки могут также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
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новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, сергей кириенко
14:30 18.04.2022
 
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры

Президентский фонд культурных инициатив сообщил о начале приема заявок на конкурс грантов

© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / photosoupy
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Начался прием заявок на отбор специального конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.
Оценка проектов будет проходить по ускоренной процедуре. Так, первый отбор стартует 18 апреля, прием заявок завершится 25 апреля, а прием заявок на второй конкурс пройдет с 26 апреля по 5 мая. На проведение грантовых конкурсов для поддержки проектов в 2022 году планируется направить один миллиард рублей.
"Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — говорит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные, за исключением госучреждений, госкорпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений. Подать заявки могут также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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