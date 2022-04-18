https://ria.ru/20220418/granty-1784087930.html
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры - РИА Новости, 18.04.2022
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры
Начался прием заявок на отбор специального конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:30
2022-04-18T14:30
2022-04-18T14:30
культура
новости культуры
президентский фонд культурных инициатив
сергей кириенко
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Начался прием заявок на отбор специального конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив. Оценка проектов будет проходить по ускоренной процедуре. Так, первый отбор стартует 18 апреля, прием заявок завершится 25 апреля, а прием заявок на второй конкурс пройдет с 26 апреля по 5 мая. На проведение грантовых конкурсов для поддержки проектов в 2022 году планируется направить один миллиард рублей."Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — говорит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные, за исключением госучреждений, госкорпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений. Подать заявки могут также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, президентский фонд культурных инициатив, сергей кириенко
Стартовал прием заявок на президентские гранты в области культуры
Президентский фонд культурных инициатив сообщил о начале приема заявок на конкурс грантов
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Начался прием заявок на отбор специального конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.
Оценка проектов будет проходить по ускоренной процедуре. Так, первый отбор стартует 18 апреля, прием заявок завершится 25 апреля, а прием заявок на второй конкурс пройдет с 26 апреля по 5 мая. На проведение грантовых конкурсов для поддержки проектов в 2022 году планируется направить один миллиард рублей.
"Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями", — говорит первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные, за исключением госучреждений, госкорпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений. Подать заявки могут также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.