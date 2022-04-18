https://ria.ru/20220418/estoniya-1784156460.html

Посол в Эстонии прокомментировал запрет Таллина на заход российских судов

Посол в Эстонии прокомментировал запрет Таллина на заход российских судов - РИА Новости, 18.04.2022

Посол в Эстонии прокомментировал запрет Таллина на заход российских судов

Посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что запрет Таллина на заход в эстонские морские порты российских судов - это демонстративный шаг, их количество... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:21

2022-04-18T17:21

2022-04-18T17:21

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что запрет Таллина на заход в эстонские морские порты российских судов - это демонстративный шаг, их количество никогда не было большим - в 2021 году составляло около 3% от всех судозаходов.Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов.Липаев в своем выступлении в эфире "России 24" подчеркнул, что в 2021 году было более 300 заходов российских танкеров и сухогрузов в порты Эстонии - это, по его оценке, "не очень много", всего около 3% от всех заходов иностранных судов в порты Эстонии. Но данная мера, подчеркнул он, негативно отразится на отношениях двух стран, поскольку, хотя данный сегмент судозаходов был и небольшим, но выгодным как для российской стороны, так и для ее эстонских партнеров. Сейчас российские транзитные компании переориентируются, предположил Липаев, на другие порты."Скорее всего, этот шаг имеет демонстративное значение, потому что эстонская сторона, к сожалению, последнее время всегда идет в первых рядах тех, кто инициирует различного рода антироссийские акции, что, конечно же, вызывает сожаление", - сказал Липаев, подчеркнув, что это "не первый и не единственный шаг", направленный на подрыв отношений двух стран.Как сообщила накануне пресс-служба министерства экономики и коммуникаций Эстонии, в исключительных случаях судам под российским флагом все же разрешается заходить в порты Эстонии. Речь идет о судах, которые терпят бедствие и получили от департамента полиции и погранохраны соответствующее разрешение для входа.Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи со спецоперацией РФ на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783880793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, россия, украина, санкции