Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам
Эстония с 17 апреля закрыла доступ к своим портам российским судам
Государственный флаг Эстонии
ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.
"С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии. Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты", - говорится в сообщении.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность ради большей независимости от России.
Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.