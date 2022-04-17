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Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам - РИА Новости, 17.04.2022
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Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам
Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам - РИА Новости, 17.04.2022
Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам
Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T13:55
2022-04-17T13:55
в мире
таави аас
владимир путин
эстония
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность ради большей независимости от России.Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/suda-1783962445.html
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в мире, таави аас, владимир путин, эстония, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:55 17.04.2022
 
Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам

Эстония с 17 апреля закрыла доступ к своим портам российским судам

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.
"С воскресенья, 17 апреля, судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС, в том числе Эстонии. Речь идет об одной из санкционных мер, ранее одобренной Европейским союзом. Для судов, сменивших свой флаг с российского на другой флаг после 24 февраля, порты Европейского союза отныне также закрыты", - говорится в сообщении.
Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность ради большей независимости от России.
Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Порт Бургаса - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 13:40
Болгария запретила российским судам заходить в свои порты
 
В миреТаави АасВладимир ПутинЭстонияУкраинаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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