https://ria.ru/20220417/estoniya-1783964231.html

Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам

Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам - РИА Новости, 17.04.2022

Эстония закрыла российским судам доступ к своим портам

Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T13:55

2022-04-17T13:55

2022-04-17T13:55

в мире

таави аас

владимир путин

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украина

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евросоюз

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 апр - РИА Новости. Власти Эстонии в рамках санкций ЕС ввели с 17 апреля запрет на заход в свои порты российских судов, сообщает министерство экономики и инфраструктуры страны.Суда под флагом РФ, терпящие бедствие, могут в исключительных случаях заходить в порты Эстонии с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее определят необходимость оказания помощи, отмечает министерство.По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, Европа переосмысливает свою экономическую деятельность ради большей независимости от России.Европейский союз ранее утвердил пятый по счету санкционный пакет против России в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/suda-1783962445.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, таави аас, владимир путин, эстония, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии