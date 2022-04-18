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Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений - РИА Новости, 18.04.2022
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Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений
Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений - РИА Новости, 18.04.2022
Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений
Российская экономика во втором-третьем квартале войдет в период активной структурной трансформации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:08
2022-04-18T16:21
экономика
санкции
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская экономика во втором-третьем квартале войдет в период активной структурной трансформации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы."Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики &lt;…&gt; Во втором квартале, начале третьего мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий", — сказала она.По словам Набиуллиной, основные проблемы будут связаны не столько с санкциями против финансовых институтов, сколько с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли, а в дальнейшем — и, возможно, на экспорт российской продукции.При этом, добавила глава ЦБ, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары.Она также отметила, что Центробанк не будет пытаться любыми методами вернуть инфляцию на уровень четырех процентов, так как это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого восстановление поставок импортных компонентов сейчас сложнее и дороже."Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением", — объяснила Набиуллина.Но инфляция не должна стать неконтролируемой, подчеркнула она.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html
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экономика, санкции, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
11:08 18.04.2022 (обновлено: 16:21 18.04.2022)
 
Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений

Глава ЦБ Набиуллина предупредила о начале трансформации экономики во II-III квартале

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская экономика во втором-третьем квартале войдет в период активной структурной трансформации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы.
"Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики <…> Во втором квартале, начале третьего мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий", — сказала она.
По словам Набиуллиной, основные проблемы будут связаны не столько с санкциями против финансовых институтов, сколько с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли, а в дальнейшем — и, возможно, на экспорт российской продукции.
При этом, добавила глава ЦБ, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары.
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В Кремле рассказали о подготовке ответных мер на санкции Запада
Она также отметила, что Центробанк не будет пытаться любыми методами вернуть инфляцию на уровень четырех процентов, так как это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого восстановление поставок импортных компонентов сейчас сложнее и дороже.
"Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением", — объяснила Набиуллина.
Но инфляция не должна стать неконтролируемой, подчеркнула она.

"Мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные обозримые сроки, но не слишком резко. И рассчитываем вернуться где-то к четырем процентам в 2024 году", — заключила глава ЦБ.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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ЭкономикаСанкцииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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