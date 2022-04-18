https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784048836.html

Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений

Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений - РИА Новости, 18.04.2022

Глава ЦБ заявила, что экономику ждет непростой период структурных изменений

Российская экономика во втором-третьем квартале войдет в период активной структурной трансформации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:08

2022-04-18T11:08

2022-04-18T16:21

экономика

санкции

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская экономика во втором-третьем квартале войдет в период активной структурной трансформации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы."Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики <…> Во втором квартале, начале третьего мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий", — сказала она.По словам Набиуллиной, основные проблемы будут связаны не столько с санкциями против финансовых институтов, сколько с ограничениями на импорт, логистику внешней торговли, а в дальнейшем — и, возможно, на экспорт российской продукции.При этом, добавила глава ЦБ, российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары.Она также отметила, что Центробанк не будет пытаться любыми методами вернуть инфляцию на уровень четырех процентов, так как это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого восстановление поставок импортных компонентов сейчас сложнее и дороже."Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением", — объяснила Набиуллина.Но инфляция не должна стать неконтролируемой, подчеркнула она.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784074992.html

https://ria.ru/20220415/tsentrobank-1783693247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина