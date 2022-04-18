https://ria.ru/20220418/dnr-1784031532.html

Украинские войска за 61 день выпустили более 21,5 тысячи боеприпасов по ДНР

Украинские войска за 61 день выпустили более 21,5 тысячи боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские войска за 61 день выпустили более 21,5 тысячи боеприпасов по ДНР

Украинские войска выпустили более 21,5 тысячи единиц боеприпасов по территории Донецкой народной республики за 61 день эскалации, сообщили в представительстве... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:51

2022-04-18T09:51

2022-04-18T09:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили более 21,5 тысячи единиц боеприпасов по территории Донецкой народной республики за 61 день эскалации, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Всего противником выпущен 21 581 боеприпас различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 2444 ракеты РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Ведомство отмечает, что за это время 329 человек получили ранения, среди них 27 детей. Всего за 61 день зафиксировано 2034 факта ведения огня, из них 1831 - с применением тяжелого вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины