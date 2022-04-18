https://ria.ru/20220418/dnr-1784025841.html

Украинские войска за сутки выпустили 227 единиц боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 227 единиц боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские войска за сутки выпустили 227 единиц боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по Донецкой народной республике 227 единиц боеприпасов, пострадали пять мирных жителей, сообщает представительство... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:08

2022-04-18T09:08

2022-04-18T09:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили по Донецкой народной республике 227 единиц боеприпасов, пострадали пять мирных жителей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным, размещенным в Telegram-канале ведомства, за истекшие сутки было зафиксировано 34 факта ведения огня со стороны украинских войск, они выпустили 227 единиц различных боеприпасов."За прошедшие сутки поступили сведения о 5 раненых мирных жителях", - добавляет ведомство. Отмечается, что в результате обстрелов повреждено 35 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

донецкая народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс