Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского
Посольство назвало исключение Чайковского из репертуара оркестра в Мексике русофобией
Флаг Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии на мексиканской земле, заявили в российском посольстве в Мексике.
"Тревожные новости пришли из Сакатекаса, где симфонический оркестр этого штата решил исключить произведение Чайковского (умершего в 1893 году!) из традиционного концерта в Великий четверг... Такое решение подпитывает кампанию по дегуманизации женщин, детей, стариков, спортсменов, музыкантов, художников, абсолютно всех по одному критерию: быть русскими. Без сомнения, это еще один неудачный пример русофобии на мексиканской земле, которая, кажется, получает все большее распространение", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Ранее издание Universal сообщило, что директор симфонического оркестра Сакатекаса принял решение не исполнять увертюру Чайковского "1812 год", потому что это "русский военный гимн".
С рядом российских культурных деятелей были расторгнуты контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из своих программ сочинения русских композиторов. В частности, как сообщала Independent, Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании отказался исполнять увертюры Чайковского. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают власти РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.
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