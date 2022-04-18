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Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского - РИА Новости, 18.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220418/chaykovskiy-1784194143.html
Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского
Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского - РИА Новости, 18.04.2022
Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского
Исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:20
2022-04-18T21:20
культура
россия
украина
санкции в отношении россии
мексика
в мире
петр чайковский
новости культуры
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии на мексиканской земле, заявили в российском посольстве в Мексике.Ранее издание Universal сообщило, что директор симфонического оркестра Сакатекаса принял решение не исполнять увертюру Чайковского "1812 год", потому что это "русский военный гимн".Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.С рядом российских культурных деятелей были расторгнуты контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из своих программ сочинения русских композиторов. В частности, как сообщала Independent, Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании отказался исполнять увертюры Чайковского. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают власти РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.
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россия, украина, санкции в отношении россии, мексика, в мире, петр чайковский, новости культуры
21:20 18.04.2022
 
Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского

Посольство назвало исключение Чайковского из репертуара оркестра в Мексике русофобией

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии на мексиканской земле, заявили в российском посольстве в Мексике.
"Тревожные новости пришли из Сакатекаса, где симфонический оркестр этого штата решил исключить произведение Чайковского (умершего в 1893 году!) из традиционного концерта в Великий четверг... Такое решение подпитывает кампанию по дегуманизации женщин, детей, стариков, спортсменов, музыкантов, художников, абсолютно всех по одному критерию: быть русскими. Без сомнения, это еще один неудачный пример русофобии на мексиканской земле, которая, кажется, получает все большее распространение", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Ранее издание Universal сообщило, что директор симфонического оркестра Сакатекаса принял решение не исполнять увертюру Чайковского "1812 год", потому что это "русский военный гимн".
Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.
С рядом российских культурных деятелей были расторгнуты контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из своих программ сочинения русских композиторов. В частности, как сообщала Independent, Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании отказался исполнять увертюры Чайковского. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают власти РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.
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Запад "отменяет" русскую культуру
 
КультураРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииМексикаВ миреПетр ЧайковскийНовости культуры
 
 
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