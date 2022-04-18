https://ria.ru/20220418/chaykovskiy-1784194143.html

Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского

Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского - РИА Новости, 18.04.2022

Оркестр мексиканского штата Сакатекас исключил из репертуара Чайковского

Исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:20

2022-04-18T21:20

2022-04-18T21:20

культура

россия

украина

санкции в отношении россии

мексика

в мире

петр чайковский

новости культуры

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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Исключение увертюры русского композитора Петра Чайковского из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас является очередным неудачным примером русофобии на мексиканской земле, заявили в российском посольстве в Мексике.Ранее издание Universal сообщило, что директор симфонического оркестра Сакатекаса принял решение не исполнять увертюру Чайковского "1812 год", потому что это "русский военный гимн".Западные страны объявили новые санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация коснулась не только экономики, но и российских деятелей культуры, обучавшихся за рубежом студентов, а также российских спортсменов.С рядом российских культурных деятелей были расторгнуты контракты в европейских и американских театрах. Западные творческие коллективы исключили из своих программ сочинения русских композиторов. В частности, как сообщала Independent, Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании отказался исполнять увертюры Чайковского. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают власти РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. По его словам, из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, санкции в отношении россии, мексика, в мире, петр чайковский, новости культуры