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Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220418/buzova-1784167837.html
Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте
Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте - РИА Новости, 18.04.2022
Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте
Анна Бузова в социальных сетях объяснила, почему не хочет рассказывать про пережитый инсульт. По словам девушки, восстановление далось ей слишком непросто. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T22:59
2022-04-18T22:59
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Анна Бузова в социальных сетях объяснила, почему не хочет рассказывать про пережитый инсульт. По словам девушки, восстановление далось ей слишком непросто.Она добавила, что СМИ предлагали ей большие деньги за интервью на эту тему.Девушка перенесла инсульт в 2020-м году. К счастью, удалось обойтись без тяжелых последствий из-за своевременной помощи.Ранее подробностями своего инсульта поделилась Елена Проклова.
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знаменитости, шоу-бизнес
22:59 18.04.2022
 
Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте

Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях от СМИ за интервью об инсульте

© Фото : @annabuzovaАнна Бузова
Анна Бузова - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : @annabuzova
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Анна Бузова в социальных сетях объяснила, почему не хочет рассказывать про пережитый инсульт. По словам девушки, восстановление далось ей слишком непросто.

"После инсульта я полгода не жила, а существовала. Находилась в жутком состоянии жертвы, когда мне казалось, что я бедная и несчастная, в вечных панических атаках, в вечных походах по врачам и вызовах скорой помощи… Я с трудом вытащила себя из того состояния и сейчас возвращаться в него в онлайн-пространстве я не хочу однозначно", – написала Бузова.

Она добавила, что СМИ предлагали ей большие деньги за интервью на эту тему.

"Мне предлагали огромное количество интервью за большие деньги… Мне предлагали проекты под эту историю, на которых можно было бы опять же хорошо заработать. К огромному сожалению, именно такие новости пользуются популярностью у зрителя", – добавила Анна.

Девушка перенесла инсульт в 2020-м году. К счастью, удалось обойтись без тяжелых последствий из-за своевременной помощи.
Ранее подробностями своего инсульта поделилась Елена Проклова.
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