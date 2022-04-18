https://ria.ru/20220418/buzova-1784167837.html

Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте

Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте - РИА Новости, 18.04.2022

Анна Бузова рассказала о финансовых предложениях за интервью об инсульте

Анна Бузова в социальных сетях объяснила, почему не хочет рассказывать про пережитый инсульт. По словам девушки, восстановление далось ей слишком непросто. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:59

2022-04-18T22:59

2022-04-18T22:59

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Анна Бузова в социальных сетях объяснила, почему не хочет рассказывать про пережитый инсульт. По словам девушки, восстановление далось ей слишком непросто.Она добавила, что СМИ предлагали ей большие деньги за интервью на эту тему.Девушка перенесла инсульт в 2020-м году. К счастью, удалось обойтись без тяжелых последствий из-за своевременной помощи.Ранее подробностями своего инсульта поделилась Елена Проклова.

https://ria.ru/20220217/talyzina-1773409988.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес