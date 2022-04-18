https://ria.ru/20220418/biznes-1784023937.html

В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса

В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса - РИА Новости, 18.04.2022

В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса

Московские предприниматели могут узнать о мерах антикризисной поддержки с помощью нового проекта на портале "Малый бизнес Москвы", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:52

2022-04-18T08:52

2022-04-18T08:52

экономика

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

сергей собянин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московские предприниматели могут узнать о мерах антикризисной поддержки с помощью нового проекта на портале "Малый бизнес Москвы", сообщается на сайте мэра столицы."На портале "Малый бизнес Москвы" открылся специальный проект, который поможет предпринимателям адаптироваться к текущим реалиям и продолжить развитие. На странице "Важное для бизнеса - 2022" собрана информация о действующих мерах антикризисной поддержки - от льготного кредитования и бесплатных консультаций до актуальных обучающих программ", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект состоит из шести тематических блоков. В первом действует прямая линия, по которой предприниматели могут узнать о действующих программах поддержки, а также о других вопросах ведения бизнеса в столице. В этом же блоке представлены федеральные и региональные программы льготного кредитования. Также добавляется, что обратиться можно и в штаб по защите бизнеса, где помогут, если для фирмы создаются административные барьеры или был нарушен мораторий на проверки."Чтобы помочь бизнесу развиваться и сохранить рабочие места, город оперативно запускает дополнительные антикризисные меры поддержки. Спецпроект "Важное для бизнеса - 2022" агрегирует комплекс антикризисных решений, доступных сейчас для делового сообщества. Страница проекта постоянно актуализируется и дополняется", - приводятся в сообщении слова главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.Кроме того, сообщается, что во втором блоке собрана информация о льготах, действующих в сфере лицензирования, о наличии особой поддержки импортозамещения. Добавляется, что третий блок "Право и бизнес" сориентирует в изменениях законодательства и поможет быть в курсе важных нововведений и мер поддержки, в том числе с разъяснениями ведомств.Отмечается, что четвертый блок посвящен бизнес-обучению: антикризисному менеджменту и логистике, ситуационном маркетинге, инструментах создания личного бренда в кризис. Предприниматели могут составить индивидуальную траекторию развития, позволяющую оценить свои текущие навыки и знания, сформулировать цели.Также добавляется, что в пятом блоке представлена подборка бесплатных онлайн-продуктов для бизнеса, с помощью которых можно проверить контрагента, оставить заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию или записаться в бесплатный коворкинг. Отмечается, что шестой блок включает в себя подборку новостей, связанных с ведением бизнеса в Москве и возможностями для его развития.

https://ria.ru/20220415/biznes-1783638464.html

https://ria.ru/20220414/otsrochka-1783589580.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), сергей собянин