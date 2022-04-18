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В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса - РИА Новости, 18.04.2022
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В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса
В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса - РИА Новости, 18.04.2022
В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса
Московские предприниматели могут узнать о мерах антикризисной поддержки с помощью нового проекта на портале "Малый бизнес Москвы", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T08:52
2022-04-18T08:52
экономика
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
сергей собянин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московские предприниматели могут узнать о мерах антикризисной поддержки с помощью нового проекта на портале "Малый бизнес Москвы", сообщается на сайте мэра столицы."На портале "Малый бизнес Москвы" открылся специальный проект, который поможет предпринимателям адаптироваться к текущим реалиям и продолжить развитие. На странице "Важное для бизнеса - 2022" собрана информация о действующих мерах антикризисной поддержки - от льготного кредитования и бесплатных консультаций до актуальных обучающих программ", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект состоит из шести тематических блоков. В первом действует прямая линия, по которой предприниматели могут узнать о действующих программах поддержки, а также о других вопросах ведения бизнеса в столице. В этом же блоке представлены федеральные и региональные программы льготного кредитования. Также добавляется, что обратиться можно и в штаб по защите бизнеса, где помогут, если для фирмы создаются административные барьеры или был нарушен мораторий на проверки."Чтобы помочь бизнесу развиваться и сохранить рабочие места, город оперативно запускает дополнительные антикризисные меры поддержки. Спецпроект "Важное для бизнеса - 2022" агрегирует комплекс антикризисных решений, доступных сейчас для делового сообщества. Страница проекта постоянно актуализируется и дополняется", - приводятся в сообщении слова главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.Кроме того, сообщается, что во втором блоке собрана информация о льготах, действующих в сфере лицензирования, о наличии особой поддержки импортозамещения. Добавляется, что третий блок "Право и бизнес" сориентирует в изменениях законодательства и поможет быть в курсе важных нововведений и мер поддержки, в том числе с разъяснениями ведомств.Отмечается, что четвертый блок посвящен бизнес-обучению: антикризисному менеджменту и логистике, ситуационном маркетинге, инструментах создания личного бренда в кризис. Предприниматели могут составить индивидуальную траекторию развития, позволяющую оценить свои текущие навыки и знания, сформулировать цели.Также добавляется, что в пятом блоке представлена подборка бесплатных онлайн-продуктов для бизнеса, с помощью которых можно проверить контрагента, оставить заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию или записаться в бесплатный коворкинг. Отмечается, что шестой блок включает в себя подборку новостей, связанных с ведением бизнеса в Москве и возможностями для его развития.
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экономика, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), сергей собянин
08:52 18.04.2022
 
В Москве открылся проект для адаптации предпринимателей в условиях кризиса

Московские предприниматели узнают о мерах поддержки с помощью проекта на портале МБМ

© Depositphotos / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Depositphotos / Vadymvdrobot
Рабочее место
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московские предприниматели могут узнать о мерах антикризисной поддержки с помощью нового проекта на портале "Малый бизнес Москвы", сообщается на сайте мэра столицы.
"На портале "Малый бизнес Москвы" открылся специальный проект, который поможет предпринимателям адаптироваться к текущим реалиям и продолжить развитие. На странице "Важное для бизнеса - 2022" собрана информация о действующих мерах антикризисной поддержки - от льготного кредитования и бесплатных консультаций до актуальных обучающих программ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект состоит из шести тематических блоков. В первом действует прямая линия, по которой предприниматели могут узнать о действующих программах поддержки, а также о других вопросах ведения бизнеса в столице. В этом же блоке представлены федеральные и региональные программы льготного кредитования. Также добавляется, что обратиться можно и в штаб по защите бизнеса, где помогут, если для фирмы создаются административные барьеры или был нарушен мораторий на проверки.
"Чтобы помочь бизнесу развиваться и сохранить рабочие места, город оперативно запускает дополнительные антикризисные меры поддержки. Спецпроект "Важное для бизнеса - 2022" агрегирует комплекс антикризисных решений, доступных сейчас для делового сообщества. Страница проекта постоянно актуализируется и дополняется", - приводятся в сообщении слова главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
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Кроме того, сообщается, что во втором блоке собрана информация о льготах, действующих в сфере лицензирования, о наличии особой поддержки импортозамещения. Добавляется, что третий блок "Право и бизнес" сориентирует в изменениях законодательства и поможет быть в курсе важных нововведений и мер поддержки, в том числе с разъяснениями ведомств.
Отмечается, что четвертый блок посвящен бизнес-обучению: антикризисному менеджменту и логистике, ситуационном маркетинге, инструментах создания личного бренда в кризис. Предприниматели могут составить индивидуальную траекторию развития, позволяющую оценить свои текущие навыки и знания, сформулировать цели.
Также добавляется, что в пятом блоке представлена подборка бесплатных онлайн-продуктов для бизнеса, с помощью которых можно проверить контрагента, оставить заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию или записаться в бесплатный коворкинг. Отмечается, что шестой блок включает в себя подборку новостей, связанных с ведением бизнеса в Москве и возможностями для его развития.
 
ЭкономикаМоскваАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Сергей Собянин
 
 
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