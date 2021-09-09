https://ria.ru/20210909/kovorking-1749405896.html

Все о коворкингах: какие бывают, сколько стоят и что входит в аренду

Коворкинг: что это значит, суть и виды

Все о коворкингах: какие бывают, сколько стоят и что входит в аренду

Одним из способов сэкономить на бизнес-процессах считается аренда коворкинга. О том, что это такое простыми словами, в чем суть и цель такого подхода к... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:54

2021-09-09T18:54

2021-09-09T18:54

работа

коворкинги

россия

занятость

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Одним из способов сэкономить на бизнес-процессах считается аренда коворкинга. О том, что это такое простыми словами, в чем суть и цель такого подхода к организации труда, как это работает, какие виды коворкингов бывают, какие в них условия, и что значит слово “коворкинг” — в материале РИА Новости.КоворкингКоворкинг (от англ. co-working — совместная работа) — офисное пространство, в котором любой желающий может арендовать одно или несколько рабочих мест. Это нечто среднее между занятостью на дому и офисом в привычном понимании. Здесь нет жестких рамок, но при этом есть все необходимое для работы. Коворкинг отличает демократичная атмосфера — в нем отсутствует офисная рутина, но общая обстановка дисциплинирует. Кроме того, подобные площадки считаются свободной средой для общения, в которой можно обзавестись полезными знакомствами.Этот тип офиса решает вопросы, связанные с неудобством работы из дома и высокой стоимостью аренды стандартного помещения для сотрудников. В первом случае проблема касается людей, которые трудятся на фрилансе (удаленный формат деятельности с краткосрочными задачами). Во втором - руководителей, которые стремятся оптимизировать бюджет своей организации.“Коворкинг — это современное пространство для работы и мероприятий.Удобное рабочее место оборудовано всем необходимым — интернет, розетки, комфортные кресла и т.д. Приходя работать, ты не думаешь о бытовых вопросах, с которыми сталкиваешься при аренде стационарного офиса — уборка, мебель, подключении интернета, охрана, вода или оплата коммунальных услуг. Коворкинг заботится об этом сам. Вы просто приходите и работаете”, — поделился с РИА Новости Виктор Крючков, руководитель команды запуска проекта “Коворкинг Place” (Новороссийск).Кто придумал?Фактически первый коворкинг был открыт в Америке в 2005 году в Сан-Франциско программистом Брэдом Ньюбергом. Уже тогда под этим термином понималось пространство с удобным рабочим местом, бесплатным интернетом, недорогими обедами и бизнес-мероприятиями. Но сама философия подобного вида совместной работы была придумана ранее Берни Дековеном — гейм-дизайнером и писателем в 1999 году. Еще тогда гуру игр решил обозначить принцип группового сотрудничества — “работать вместе на равных”, что решало классическую проблему иерархии всех участников трудового процесса. Именно этого принципа и придерживался первый коворкинг, созданный в 2005 году.Какие услуги можно получить?Коворкинг-центр — это универсальное место для работы и отдыха, в котором можно:В зависимости от уровня заведения, в услуги могут входить комплексные обеды, камеры хранения, круглосуточное пребывание, тренажерный зал, зона отдыха с телевизором и многое другое.Кому подходит?Коворкинг, в первую очередь, ориентирован на людей, которые не стремятся привязываться к одному месту. К ним относятся три группы: фрилансеры, небольшие команды и командировочные сотрудники.ФрилансерыСвободные работники, выполняющие кратковременные задачи для заказчиков в удаленном формате, т.е. не привязанные к месту. Им не нужно посещать офис — в процессе работы они могут находиться в любой точке мира, главное — чтобы под рукой была специальная техника и скоростной интернет. Коворкинг — как раз то место для фрилансера, где есть все для полноценной работы. И при этом нет привычной офисной обстановки, а скорее творческая среда в деловом формате.Небольшие командыПредставители малого и среднего бизнеса и создатели небольших коммерческих проектов — частые посетители коворкинг-центров. Гораздо проще несколько раз в месяц арендовать рабочее место, нежели постоянно оплачивать и содержать целый офис. Или же, когда команде требуется, например, месяц совместной работы в год, то смысл в поиске и обеспечении своего помещения также теряется. Кроме того, использовать готовое место проще, чем собственными силами оборудовать кабинеты.Командированные сотрудникиКомандировка — краткосрочное пребывание в городе/стране, во время которого может понадобиться рабочая зона. В этом случае также актуальна аренда временного места. Как и в ситуации, когда в офисе не хватает свободного пространства для дополнительных сотрудников.Виды коворкинговРазличают открытый вид коворкинга, который доступен для всех желающих, и рабочие пространства в зависимости от различных факторов:ПреимуществаОбычно небольшие команды снимают стационарный офис, исходя из определенного количества рабочих мест. Если по какой-то причине уменьшается коллектив, стоимость аренды и коммунальных платежей не изменяется. И наоборот, когда команду нужно увеличивать, а стандартное пространство не позволяет это сделать. Важное отличие коворкинга от стационарного офиса — его “гибкость”. Руководитель всегда может добрать рабочие места для расширения коллектива или отказаться от них.По словам Виктора Крючкова, еще одно важное преимущество коворкинга — рабочая атмосфера. Посетители — это специалисты в разных областях. Работая в одном пространстве с ними, человек обретает новые знакомства и “включается” так называемая сила “нетворкинга” (создание полезных знакомств).Также к преимуществам коворкинга эксперт относит следующие факторы:НедостаткиНекоторые минусы коворкинга схожи с недостатками обычных офисов:Как выбрать коворкинг?При выборе коворкинга нужно понимать критерии, которые для человека в приоритете, например: расположение, режим работы, основные услуги, транспортная доступность, наличие парковки, стоимость и др.РасположениеЕсли в случае с постоянным офисом место выбрать сложнее (так как расположение может уйти на второй план из-за других факторов), то коворкинг можно найти в удобном районе. Как правило, в крупных городах есть достаточно подобных заведений, потому местоположение коворкинга можно подстроить под себя.Режим работыОфисные пространства делятся на дневные и круглосуточные. Если фрилансер или отдельная команда предпочитает нестабильный график, работая даже ночью, то для таких случаев подходят коворкинги с непрерывным режимом работы.Что входит в аренду?Аренда рабочего места может подразумевать разные услуги, вплоть до бесплатного кофе ночью или душевой. Все зависит от того, какие задачи стоят перед работником — возможно в процессе ему понадобится принтер или мягкая зона для перерыва, без которой он не сможет обойтись.Общественный транспортДо коворкинга, чаще всего, приходится добираться собственными силами. Прежде чем определиться с офисным пространством, стоит учесть транспортную доступность и оценить, сколько средств будет уходить на дорогу туда и обратно.Наличие парковкиЕсли у сотрудника имеется собственная машина или планируется совещание группы людей, которые приедут на своих авто, то важным критерием для выбора будет наличие стоянки. И чем больше парковочных мест, тем меньше переживаний по поводу стоянки.СтоимостьПри выборе коворкинга стоит сравнить цены разных заведений с учетом тех услуг, которые необходимы для работы. Помимо этого рекомендуется подсчитать примерное количество будущих посещений в месяц, чтобы понимать, какие затраты уйдут на пребывание в офисном пространстве. Возможно выгоднее будет арендовать место сразу на месяц, нежели платить каждый раз за посещение.Дополнительные услугиЕсли фрилансеру важно, чтобы в коворкинге была камера хранения или зона отдыха с телевизором, то непременно это стоит учитывать, чтобы рабочее время было максимально приятным и не затруднительным.По мнению эксперта, главные критерии выбора коворкинга, на которые стоит опираться, это:Цены на коворкингЦены в коворкинг-центрах складываются из тех услуг, которые предлагаются для посетителей. Средняя ежемесячная цена в Москве и Московской области варьируется в пределах от 14 до 17 тысяч рублей за одного человека. В регионах — от 10 до 12 тысяч рублей. Если говорить о средней стоимости места, то это примерно от 600 до 800 рублей за день, в зависимости от расположения и дополнительных услуг.

https://ria.ru/20210907/targetolog-1749013098.html

https://realty.ria.ru/20210416/kovorkingi-1728596420.html

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https://ria.ru/20210805/flutter-razrabotchik-1744439700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, коворкинги, россия, занятость