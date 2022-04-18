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Парламентская комиссия обратится к странам, где есть биолаборатории США - РИА Новости, 18.04.2022
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Парламентская комиссия обратится к странам, где есть биолаборатории США
Парламентская комиссия обратится к странам, где есть биолаборатории США - РИА Новости, 18.04.2022
Парламентская комиссия обратится к странам, где есть биолаборатории США
Парламентская комиссия намерена обратиться к национальным парламентам стран, где находятся биолаборатории США, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:24
2022-04-18T14:38
мария захарова
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министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия намерена обратиться к национальным парламентам стран, где находятся биолаборатории США, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.Ранее сенатор отмечал, что биолаборатории США, в том числе на Украине, несут угрозу не только России, но всему человечеству."Мы обратимся к национальным парламентам тех государств, где, по российским сведениям, развёрнуты соответствующие биолаборатории по заказу и под руководством США", - сказал политик на заседании комиссии в понедельник.Он также напомнил, что 6 апреля состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, организованное постпредством РФ при международной организации по основной тематике парламентской Комиссии. По словам Косачёва, США и Великобритания мероприятие проигнорировали.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html
https://ria.ru/20220409/biolaboratorii-1782693263.html
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мария захарова, украина, россия, совет безопасности оон, сша, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, в мире, константин косачев, госдума рф, совет федерации рф
14:24 18.04.2022 (обновлено: 14:38 18.04.2022)
 
Парламентская комиссия обратится к странам, где есть биолаборатории США

Косачев: парламентская комиссия обратится к странам, где находятся биолаборатории США

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия намерена обратиться к национальным парламентам стран, где находятся биолаборатории США, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
Ранее сенатор отмечал, что биолаборатории США, в том числе на Украине, несут угрозу не только России, но всему человечеству.
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"Мы обратимся к национальным парламентам тех государств, где, по российским сведениям, развёрнуты соответствующие биолаборатории по заказу и под руководством США", - сказал политик на заседании комиссии в понедельник.
Он также напомнил, что 6 апреля состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, организованное постпредством РФ при международной организации по основной тематике парламентской Комиссии. По словам Косачёва, США и Великобритания мероприятие проигнорировали.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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