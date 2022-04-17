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Европарламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен - РИА Новости, 17.04.2022
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Европарламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен
Европарламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен - РИА Новости, 17.04.2022
Европарламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен
Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после публикации во французском издании... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:47
2022-04-17T21:18
в мире
франция
европарламент
евросоюз
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом, сообщил представитель ЕП агентству Франс Пресс.Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля."Речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности 617 тысяч евро. В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц", — рассказал собеседник агентства.Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европейском парламенте.Ле Пен была евродепутатом с 2004 по 2017 год.В частности, указывается, что она и ее однопартийцы из "Национального объединения" тратили средства из бюджета Европарламента на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, отмечается, что эти деньги использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии "Национальное объединение".Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.В качестве примера СМИ приводят информацию о тратах в размере 23 100 евро на рекламную продукцию (сумки, ручки, брелоки) для "Национального объединения", которые якобы были закуплены для конгресса партии в Лионе в 2014 году. Также утверждается, что Ле Пен запросила компенсацию за проезд и проживание в гостинице для депутатов в связи с их участием в конференции по финансовому кризису в ЕС, на которой в итоге обсуждали внутрипартийные выборы.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен — 23,15 процента.
https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783669924.html
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в мире, франция, европарламент, евросоюз, выборы президента франции — 2022, марин ле пен
20:47 17.04.2022 (обновлено: 21:18 17.04.2022)
 
Европарламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен

Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Европейский парламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников после публикации во французском издании Mediapart информации о якобы незаконных тратах политика в ее бытность евродепутатом, сообщил представитель ЕП агентству Франс Пресс.
Информация появилась незадолго до решающего второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который состоится 24 апреля.
"Речь идет о необоснованных выплатах в общей сложности 617 тысяч евро. В ближайшие недели мы приступим к взысканию этих средств с соответствующих лиц", — рассказал собеседник агентства.
Согласно докладу Европейского офиса по борьбе с коррупцией, на который ссылаются СМИ, речь идет о компенсациях, полученных Ле Пен и ее соратниками в Европейском парламенте.
Ле Пен была евродепутатом с 2004 по 2017 год.
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В частности, указывается, что она и ее однопартийцы из "Национального объединения" тратили средства из бюджета Европарламента на цели, связанные с внутренней французской политикой. Кроме того, отмечается, что эти деньги использовались в личных целях или на услуги компаний, приближенных к партии "Национальное объединение".
Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.
В качестве примера СМИ приводят информацию о тратах в размере 23 100 евро на рекламную продукцию (сумки, ручки, брелоки) для "Национального объединения", которые якобы были закуплены для конгресса партии в Лионе в 2014 году. Также утверждается, что Ле Пен запросила компенсацию за проезд и проживание в гостинице для депутатов в связи с их участием в конференции по финансовому кризису в ЕС, на которой в итоге обсуждали внутрипартийные выборы.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Макрон набрал 27,84 процента голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен — 23,15 процента.
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В миреФранцияЕвропарламентЕвросоюзВыборы президента Франции — 2022Марин Ле Пен
 
 
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