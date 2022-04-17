https://ria.ru/20220417/spasatel-1783985350.html
Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным
Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным - РИА Новости, 17.04.2022
Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным
Ружьё, из которого пенсионер в подмосковном Одинцове застрелил сотрудника Мособлпожспаса, было самодельным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:55
2022-04-17T17:55
2022-04-17T17:55
происшествия
одинцово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ружьё, из которого пенсионер в подмосковном Одинцове застрелил сотрудника Мособлпожспаса, было самодельным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо,"По предварительной информации, оружие было самодельным", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово
Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным
Ружье, из которого пенсионер убил спасателя в Подмосковье, было самодельным
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ружьё, из которого пенсионер в подмосковном Одинцове застрелил сотрудника Мособлпожспаса, было самодельным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо,
"По предварительной информации, оружие было самодельным", - сказал собеседник агентства.