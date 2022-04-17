https://ria.ru/20220417/spasatel-1783985350.html

Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным

Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным - РИА Новости, 17.04.2022

Источник: ружье, из которого убили спасателя в Одинцово, было самодельным

Ружьё, из которого пенсионер в подмосковном Одинцове застрелил сотрудника Мособлпожспаса, было самодельным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:55

2022-04-17T17:55

2022-04-17T17:55

происшествия

одинцово

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ружьё, из которого пенсионер в подмосковном Одинцове застрелил сотрудника Мособлпожспаса, было самодельным, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо,"По предварительной информации, оружие было самодельным", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html

одинцово

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, одинцово