https://ria.ru/20220417/spasatel-1783983568.html
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя - РИА Новости, 17.04.2022
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:38
2022-04-17T17:38
2022-04-17T18:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
мособлпожспас
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Ранее собеседник агентства уточнял, что погибший работал в Мособлпожспасе.По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь "альпинисту", который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.Источник агентства в силовых структурах заявил, что мужчина стрелял из самодельного ружья.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мособлпожспас
17:38 17.04.2022 (обновлено: 18:01 17.04.2022)
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
СК в Одинцово задержал пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя