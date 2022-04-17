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В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя - РИА Новости, 17.04.2022
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В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя - РИА Новости, 17.04.2022
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:38
2022-04-17T18:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
мособлпожспас
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Ранее собеседник агентства уточнял, что погибший работал в Мособлпожспасе.По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь "альпинисту", который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.Источник агентства в силовых структурах заявил, что мужчина стрелял из самодельного ружья.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мособлпожспас
17:38 17.04.2022 (обновлено: 18:01 17.04.2022)
 
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя

СК в Одинцово задержал пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС (ч.1 ст.105 УК)", — отметила она.

Ранее собеседник агентства уточнял, что погибший работал в Мособлпожспасе.
По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь "альпинисту", который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.
Источник агентства в силовых структурах заявил, что мужчина стрелял из самодельного ружья.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМособлпожспас
 
 
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