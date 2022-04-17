https://ria.ru/20220417/spasatel-1783983568.html

В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя

В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя - РИА Новости, 17.04.2022

В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя

Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:38

2022-04-17T17:38

2022-04-17T18:01

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

мособлпожспас

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Силовики задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя в подмосковном Одинцове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Ранее собеседник агентства уточнял, что погибший работал в Мособлпожспасе.По данным следствия, 17 апреля в многоэтажном доме в Одинцове спасатель позвонил в дверь квартиры для того, чтобы зайти внутрь и оказать помощь "альпинисту", который был снаружи дома на тросе. Однако владелец квартиры выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.Источник агентства в силовых структурах заявил, что мужчина стрелял из самодельного ружья.

https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мособлпожспас