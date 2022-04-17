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Умер раненный в Одинцово спасатель - РИА Новости, 17.04.2022
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Умер раненный в Одинцово спасатель
Умер раненный в Одинцово спасатель - РИА Новости, 17.04.2022
Умер раненный в Одинцово спасатель
Спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:27
2022-04-17T17:47
одинцово
происшествия
мособлпожспас
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении спасателя, которое ему причинил местный житель."Пенсионер забаррикадировал дверь в квартиру. В это время спасатель, который помогал полиции вскрыть ее, получил ранение в плечо из ружья и скончался на месте", — сказал собеседник агентства.Как уточнил собеседник агентства, погибший работал в Мособлпожспасе.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
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одинцово, происшествия, мособлпожспас
17:27 17.04.2022 (обновлено: 17:47 17.04.2022)
 
Умер раненный в Одинцово спасатель

Умер раненный в подмосковном Одинцово спасатель

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении спасателя, которое ему причинил местный житель.
"Пенсионер забаррикадировал дверь в квартиру. В это время спасатель, который помогал полиции вскрыть ее, получил ранение в плечо из ружья и скончался на месте", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил собеседник агентства, погибший работал в Мособлпожспасе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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ОдинцовоПроисшествияМособлпожспас
 
 
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