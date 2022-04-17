https://ria.ru/20220417/spasatel-1783982166.html
Умер раненный в Одинцово спасатель
Умер раненный в Одинцово спасатель - РИА Новости, 17.04.2022
Умер раненный в Одинцово спасатель
Спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:27
2022-04-17T17:27
2022-04-17T17:47
одинцово
происшествия
мособлпожспас
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спасатель, помогавший вскрыть дверь в забаррикадированную квартиру пенсионера из Одинцова, получил смертельное ранение в плечо, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении спасателя, которое ему причинил местный житель."Пенсионер забаррикадировал дверь в квартиру. В это время спасатель, который помогал полиции вскрыть ее, получил ранение в плечо из ружья и скончался на месте", — сказал собеседник агентства.Как уточнил собеседник агентства, погибший работал в Мособлпожспасе.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
одинцово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одинцово, происшествия, мособлпожспас
17:27 17.04.2022 (обновлено: 17:47 17.04.2022)
Умер раненный в Одинцово спасатель
Умер раненный в подмосковном Одинцово спасатель