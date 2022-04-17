https://ria.ru/20220417/spasatel-1783981649.html
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя - РИА Новости, 17.04.2022
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя
Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:21
2022-04-17T17:21
2022-04-17T17:25
происшествия
одинцово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника МЧС, которое ему причинил местный житель."По предварительным данным, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа ГСУ СК России по Московской области. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
одинцово
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:21 17.04.2022 (обновлено: 17:25 17.04.2022)
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя
В подмосковном Одинцово мужчина выстрелил в сотрудника МЧС