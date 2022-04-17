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В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя - РИА Новости, 17.04.2022
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В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя - РИА Новости, 17.04.2022
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя
Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:21
2022-04-17T17:25
происшествия
одинцово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника МЧС, которое ему причинил местный житель."По предварительным данным, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа ГСУ СК России по Московской области. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:21 17.04.2022 (обновлено: 17:25 17.04.2022)
 
В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя

В подмосковном Одинцово мужчина выстрелил в сотрудника МЧС

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника МЧС, которое ему причинил местный житель.
"По предварительным данным, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа ГСУ СК России по Московской области. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Врадий.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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