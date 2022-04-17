https://ria.ru/20220417/spasatel-1783981649.html

В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя

В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя - РИА Новости, 17.04.2022

В Одинцово мужчина выстрелил в спасателя

Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:21

2022-04-17T17:21

2022-04-17T17:25

происшествия

одинцово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Житель квартиры в подмосковном Одинцове ранил спасателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 17 апреля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника МЧС, которое ему причинил местный житель."По предварительным данным, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа ГСУ СК России по Московской области. Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20220417/politseyskiy-1783980539.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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Севастиан Котов

происшествия, одинцово, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)