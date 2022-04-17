https://ria.ru/20220417/skandal-1783933578.html

Во Франции припомнили США скандальное решение после обвинений России

Во Франции припомнили США скандальное решение после обвинений России - РИА Новости, 17.04.2022

Во Франции припомнили США скандальное решение после обвинений России

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро, комментируя в беседе с газетой Global Times военную операцию России на Украине, назвал... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T04:59

2022-04-17T04:59

2022-04-17T04:59

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро, комментируя в беседе с газетой Global Times военную операцию России на Украине, назвал скандальным вторжение США в Ирак в 2003 году.По его словам, осуждая действия Москвы, западным державам следует учитывать, что такие страны, как Китай, Индия и ЮАР не голосовали против российской стороны в Генассамблее ООН.Французский дипломат отметил, что, будучи постпредом в ООН, он сталкивался с чувством обиды на Запад у представителей стран третьего мира из-за их колониального прошлого."Обратите внимание на военные интервенции США и действия Китая за последние 30 лет. Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны мы имеем Америку с целым списком интервенций", — отметил собеседник.Аро заключил, что Западу, вероятно, следовало бы задуматься об изменении своего поведения. Хотя, как признался дипломат, он сомневается в способности Вашингтона пойти на такой шаг, поскольку Белый дом считает себя "маяком свободы в мире".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756708.html

https://ria.ru/20211221/ssha-1764723670.html

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китай

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украина, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире, жерар аро, франция, россия, китай