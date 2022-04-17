Рейтинг@Mail.ru
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/serbiya-1783965016.html
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово - РИА Новости, 17.04.2022
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово
Поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово оружия являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов, заявил... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:04
2022-04-17T14:04
в мире
александр вучич
борис джонсон
альбин курти
приштина
сербия
косово
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово оружия являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.Ранее издание Vecernje Novosti сообщило, что официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников газеты, уже переданы 50 единиц, ожидаются еще 20, запланировано и обучение косовских бойцов пользованию этими системами. Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие 48 часов запросит от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения."Вы даете оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы в Косово и Метохии – (контингент под эгидой НАТО) KFOR, других нет, а вы создаете какую-то армию, вооружаете ее, даете им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию", - указал сербский министр внутренних дел и подчеркнул, что единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО – "спровоцировать Сербию".Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай в субботу написал в соцсети, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс из-за ситуации на Украине.Министр СБК ранее также призвал США и страны, признавшие независимость Приштины, ускорить прием Косово в члены НАТО в свете ситуации на Украине. Он предложил США развернуть в крае свою постоянную военную базу, несмотря на то, что крупнейший Кэмп Бондстил под городом Урошевац считается не столько базой НАТО, сколько именно американской.Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
https://ria.ru/20220417/serbiya-1783957621.html
https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782976602.html
приштина
сербия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, борис джонсон, альбин курти, приштина, сербия, косово, нато, совет безопасности оон, освободительная армия косово
14:04 17.04.2022
 
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово

МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия косовским албанцам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Глава МВД Сербии Александр Вулин
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово оружия являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.
Ранее издание Vecernje Novosti сообщило, что официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников газеты, уже переданы 50 единиц, ожидаются еще 20, запланировано и обучение косовских бойцов пользованию этими системами. Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие 48 часов запросит от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения.
"Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен", - цитирует МВД Вулина.
"Вы даете оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы в Косово и Метохии – (контингент под эгидой НАТО) KFOR, других нет, а вы создаете какую-то армию, вооружаете ее, даете им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию", - указал сербский министр внутренних дел и подчеркнул, что единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО – "спровоцировать Сербию".
Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай в субботу написал в соцсети, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 12:41
Президент Сербии заверил посла России в продолжении дружбы и партнерства
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс из-за ситуации на Украине.
Министр СБК ранее также призвал США и страны, признавшие независимость Приштины, ускорить прием Косово в члены НАТО в свете ситуации на Украине. Он предложил США развернуть в крае свою постоянную военную базу, несмотря на то, что крупнейший Кэмп Бондстил под городом Урошевац считается не столько базой НАТО, сколько именно американской.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 18:53
МИД ФРГ: Сербия должна поддерживать санкции, если хочет стать членом ЕС
Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
 
В миреАлександр ВучичБорис ДжонсонАльбин КуртиПриштинаСербияКосовоНАТОСовет Безопасности ООНОсвободительная армия Косово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала