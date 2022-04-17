https://ria.ru/20220417/serbiya-1783965016.html

МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово

МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово - РИА Новости, 17.04.2022

МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово

Поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово оружия являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов, заявил... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:04

2022-04-17T14:04

2022-04-17T14:04

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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово оружия являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.Ранее издание Vecernje Novosti сообщило, что официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников газеты, уже переданы 50 единиц, ожидаются еще 20, запланировано и обучение косовских бойцов пользованию этими системами. Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие 48 часов запросит от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения."Вы даете оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы в Косово и Метохии – (контингент под эгидой НАТО) KFOR, других нет, а вы создаете какую-то армию, вооружаете ее, даете им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию", - указал сербский министр внутренних дел и подчеркнул, что единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО – "спровоцировать Сербию".Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай в субботу написал в соцсети, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс из-за ситуации на Украине.Министр СБК ранее также призвал США и страны, признавшие независимость Приштины, ускорить прием Косово в члены НАТО в свете ситуации на Украине. Он предложил США развернуть в крае свою постоянную военную базу, несмотря на то, что крупнейший Кэмп Бондстил под городом Урошевац считается не столько базой НАТО, сколько именно американской.Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.Самопровозглашенная республика в марте прошлого года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20220417/serbiya-1783957621.html

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782976602.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр вучич, борис джонсон, альбин курти, приштина, сербия, косово, нато, совет безопасности оон, освободительная армия косово