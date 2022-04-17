МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия в Косово
МВД Сербии назвало недружественным шагом поставки Британией оружия косовским албанцам
Глава МВД Сербии Александр Вулин
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Поставки Великобританией самопровозглашенной республике Косово оружия являются недружественным шагом по отношению к Сербии и вооружением террористов, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.
Ранее издание Vecernje Novosti сообщило, что официальный Лондон передал властям в Приштине противотанковые ракетные комплексы "Джавеллин" и противотанковые управляемые ракеты NLAW. По данным источников газеты, уже переданы 50 единиц, ожидаются еще 20, запланировано и обучение косовских бойцов пользованию этими системами. Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие 48 часов запросит от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения.
"Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен", - цитирует МВД Вулина.
"Вы даете оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы в Косово и Метохии – (контингент под эгидой НАТО) KFOR, других нет, а вы создаете какую-то армию, вооружаете ее, даете им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию", - указал сербский министр внутренних дел и подчеркнул, что единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО – "спровоцировать Сербию".
Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай в субботу написал в соцсети, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти в начале марта попросил НАТО о вступлении в альянс из-за ситуации на Украине.
Министр СБК ранее также призвал США и страны, признавшие независимость Приштины, ускорить прием Косово в члены НАТО в свете ситуации на Украине. Он предложил США развернуть в крае свою постоянную военную базу, несмотря на то, что крупнейший Кэмп Бондстил под городом Урошевац считается не столько базой НАТО, сколько именно американской.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.