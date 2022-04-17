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В США указали на способ обойти западные санкции против России - РИА Новости, 17.04.2022
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В США указали на способ обойти западные санкции против России
В США указали на способ обойти западные санкции против России - РИА Новости, 17.04.2022
В США указали на способ обойти западные санкции против России
Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T03:10
2022-04-17T08:33
россия
москва
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
саудовская аравия
ирак
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры, пишет американская газета Wall Street Journal.Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР.Обозреватели WSJ напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220417/soyuzniki-1783930531.html
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россия
москва
сша
саудовская аравия
ирак
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россия, москва, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, саудовская аравия, ирак, бразилия, индия, китай
03:10 17.04.2022 (обновлено: 08:33 17.04.2022)
 
В США указали на способ обойти западные санкции против России

WSJ: отказ стран вводить санкции вслед за Западом позволит России обойти ограничения США

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры, пишет американская газета Wall Street Journal.
Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР.
"Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру", — говорится в публикации.
Обозреватели WSJ напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.
"Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы", — считают публицисты.
Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.
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Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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РоссияМоскваСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреСаудовская АравияИракБразилияИндияКитай
 
 
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