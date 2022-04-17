Рейтинг@Mail.ru
В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/sanktsii-1783932425.html
В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций
В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций - РИА Новости, 17.04.2022
В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций
В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T02:55
2022-04-17T10:13
в мире
россия
евросоюз
украина
донбасс
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_03ecca5b5a7d1fdbbb2adb07aa1fa794.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70db4d51e40fc40a8ca4b3cb8696d7cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, украина, донбасс, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
02:55 17.04.2022 (обновлено: 10:13 17.04.2022)
 
В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И конечно же, речь идет об энергетических вопросах", — сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.
Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
Вчера, 13:25
Telegraph: маневр Мишустина против санкций добавил головной боли Западу
 
В миреРоссияЕвросоюзУкраинаДонбассУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала