02:55 17.04.2022 (обновлено: 10:13 17.04.2022)
В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.
"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37 процентов банковского сектора России. И конечно же, речь идет об энергетических вопросах", — сказала фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.
Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.