https://ria.ru/20220417/sanktsii-1783932425.html

В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций

В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций - РИА Новости, 17.04.2022

В ЕК назвали возможные цели новых антироссийских санкций

В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T02:55

2022-04-17T02:55

2022-04-17T10:13

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Евросоюзе продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag.Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, некоторые страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html

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в мире, россия, евросоюз, украина, донбасс, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия