https://ria.ru/20220417/paskha-1783692375.html

Католическая Пасха

Католическая Пасха - РИА Новости, 17.04.2022

Католическая Пасха

Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T06:50

2022-04-17T06:50

2022-04-17T06:50

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Католическая Пасха или Воскресение Христово – древнейший и главный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник – его дата в каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2022 году католическая Пасха выпадает на 17 апреля.Слово "Пасха" происходит от еврейского "песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", имея значение избавления, перехода от смерти к жизни. Празднование Пасхи у евреев было установлено пророком Моисеем в честь исхода евреев из Египта. Последние евангельские события происходят в дни иудейской Пасхи.В новозаветной церкви Пасха празднуется в память Воскресения Иисуса Христа. Тайная вечеря, страдания и смерть Христа происходили накануне Воскресения Христова, а в первый день седмицы после первого дня еврейской Пасхи Господь воскрес из мертвых.После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом Христом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря – Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Иисуса Христа.Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье – днем радости.В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой – 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнен в день Пасхи и воскрес согласно Евангелиям в день после субботы.Во II веке праздник отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений христианских писателей следует, что первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова.В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской.Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние – это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных (людей, готовящихся принять крещение) после подготовительного поста крестились в этот особый день. В церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью.Большое значение в богослужении имеет пасхальный огонь. Он символизирует Свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения.В католическом богослужении на прихрамовой территории разжигается большой костер, от которого перед началом Пасхальной службы возжигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь от которой зажигают все верующие.Затем процессия торжественно несет Пасхал в темную церковь, помещает в специальный подсвечник, священник произносит древний хвалебный гимн Exsultet ("Да ликуют"). Так литургия символизирует движение от тьмы к свету.В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!", при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен.В Светлое Христово Воскресение после торжественной пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа тысячам верующих, пришедшим на площадь. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Поздравление верующим произносится на многих языках.В течение Великой субботы и после пасхального богослужения в католических храмах освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Поздравляя с Пасхой, западные христиане обычно дарят друг другу пасхальные корзины, наполненные яйцами, конфетами и прочими сладостями, которые освящают в церкви накануне.В каждой стране есть свои пасхальные традиции. В Италии пекут "голубку", в Англии – пасхальные булочки hot cross buns, которые обязательно надрезают сверху крестом перед выпечкой. В пасхальное утро в Польше едят окрошку, которую поливают водой с уксусом – символ Крестных страданий Христа. В Португалии на Пасху священники ходят по домам прихожан, разнося пасхальные благословения, а его угощают голубыми и розовыми драже, шоколадными яйцами, печеньем и портвейном. В Бельгии детей отправляют на поиски в сад, где они находят яйца под пасхальной курицей из шоколада.По всей Европе хозяйки укладывают в плетеные корзинки на молодую траву разноцветные яйца, игрушечных цыплят, шоколадных зайчиков. Эти корзинки в течение всей Пасхальной недели стоят на столике у дверей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, папа римский, иисус христос, римско-католическая церковь, рим, ватикан