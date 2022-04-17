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Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 17.04.2022
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Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 17.04.2022
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:10
2022-04-17T10:11
экономика
михаил мишустин
луганская народная республика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая, сообщается на сайте кабмина."Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.Отмечается, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн."До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.
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экономика, михаил мишустин, луганская народная республика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:10 17.04.2022 (обновлено: 10:11 17.04.2022)
 
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание правительства РФ
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая, сообщается на сайте кабмина.
"Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн.
"До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.
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ЭкономикаМихаил МишустинЛуганская Народная РеспубликаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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