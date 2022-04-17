https://ria.ru/20220417/kvoty-1783944371.html

Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 17.04.2022

Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:10

2022-04-17T10:10

2022-04-17T10:11

экономика

михаил мишустин

луганская народная республика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая, сообщается на сайте кабмина."Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.Отмечается, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн."До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.

https://ria.ru/20220406/udobreniya-1782001755.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, михаил мишустин, луганская народная республика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии