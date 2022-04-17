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Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан - РИА Новости, 17.04.2022
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Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан
Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан - РИА Новости, 17.04.2022
Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан
В Казахстане — антироссийские митинги, а власти вслед за ООН не признают "ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом". При этом Нур-Султан старается... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:00
2022-04-17T08:11
касым-жомарт токаев
тимур сулейменов
казахстан
евразийский экономический союз
россия
москва
владимир путин
оон
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Алена Казакова. В Казахстане — антироссийские митинги, а власти вслед за ООН не признают "ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом". При этом Нур-Султан старается поддержать Москву на международных площадках. РИА Новости разбиралось, какое будущее ждет казахско-российские отношения.Дипломатический разбродПока глава республики Касым-Жомарт Токаев уверяет, что между ним и Владимиром Путиным нет разногласий, его помощники говорят прямо противоположное. "Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан не рискнет оказаться в одной корзине с Россией", — сказал в интервью порталу Euractiv замглавы администрации президента Тимур Сулейменов.Подобные заявления — явно не личная инициатива команды казахстанского лидера. Сам Токаев в зарубежных СМИ однозначно называет происходящее на Украине войной и желает ее скорейшего завершения в "соответствии с уставом ООН". "Казахстан и Россия, как государства, имеющие самую протяженную границу в мире, поддерживают особые отношения двустороннего сотрудничества. Вместе с тем у нас сложились глубокие традиции дружественных отношений с Украиной", — пояснял свою позицию президент.С одной стороны, власти голосуют против приостановления членства России в Совете по правам человека в ООН, чем вызывают недовольство со стороны США. С другой — казахстанских водителей предупредили, что за наклейки "Z" и "V" можно получить штраф или оказаться в полицейском участке. В качестве обоснования указано: это нарушение правил эксплуатации транспортных средств.Казахстан официально не присоединился к антироссийским санкциям, но и помогать в их обходе не намерен. Позиция министра экономики республики Алибека Куантырова звучит достаточно мягко: "Торговля с Россией будет продолжаться по той продукции, которую не затронули запреты". Однако Сулейменов отвечает более категорично: "Мы будем соблюдать санкции".На этом фоне комитет национальной безопасности сообщает о задержании агента разведки, который якобы планировал покушение на Токаева и высокопоставленных лиц страны. В сообщении комитета указано, что шпион к тому же должен был отрабатывать "задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов" с помощью публикации соответствующих материалов в соцсетях.Это реверанс в сторону Москвы: "антироссийские" террористы пойманы, торговые связи не разорваны и на международной арене — формальная поддержка. При этом Западу демонстрируют лояльность и четко проговаривают, что в противостоянии между Россией и ЕС занимают сторону последнего.Дружба дружбой, а бизнес врозьКазахстан и Россия — ключевые союзники и входят сразу в несколько блоков: ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Но дружба между странами исключительно прагматична. Нур-Султан никогда не использовал Запад для сближения с Москвой по примеру белорусских властей, придерживаясь многовекторной внешней политики. Разницу в заявлениях казахстанских чиновников можно объяснить: они не хотят, чтобы их считали слишком привязанными к Кремлю, — лучше сохранить пространство для маневра.На фоне украинских событий в российских СМИ практически осталось незамеченным подписание Тбилиси, Баку, Анкарой и Нур-Султаном декларации "О Транскаспийском коридоре Восток — Запад". Речь идет о создании транспортного коридора в обход России через Каспий. В перспективе через него в Европу смогут доставлять казахстанские газ и нефть. Ранее большая часть потока шла через Каспийский трубопроводный консорциум до порта около Новороссийска, но в марте трубопровод получил повреждения из-за шторма.Основную долю экспорта казахстанских грузов отправляли через российские железные дороги. В 2021-м так доставили более 81 миллиона тонн. Через морские порты — чуть более 13 миллионов. Половина ушла в Россию, часть — через ее территорию в третьи страны. Сейчас бизнесмены, которые пользовались российскими маршрутами, ищут альтернативные пути.Кроме того, Казахстан отказался сотрудничать с российской компанией "Сбер" в сфере цифровизации, перехода к платформенной модели и концепции Data-Driven Government. "В связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Сейчас идет технико-экономический анализ. До конца этого года будут разработаны и начнут применяться первые сервисы новой платформы", — заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.Есть еще один важный момент, который определяет внешнюю политику Нур-Султана — настроения в обществе. Пока власти пытаются балансировать, некоторые граждане заняли вполне однозначную позицию. Шестого марта в Алма-Ате состоялись митинги против российской военной операции на Украине. По разным данным, пришли от трех до пяти тысяч человек. Появилась петиция с требованием запретить в стране вещание телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ. Под ней шесть тысяч подписей.Встал на распутье"Казахстан не откажется от сотрудничества с Россией, мы союзники. Но и портить отношения с другими странами не будем. У России свой сценарий, а мы хотим дружить со всеми", — поясняет казахстанский политолог Ислам Кураев.По его мнению, проблема в том, как заявления официальных лиц транслируют в СМИ. "Как поставлен вопрос, так на него и отвечают, — говорит эксперт. — Между тем позиция Казахстана четкая. Страна придерживается международного права и устава Организации Объединенных Наций. Если против России введут санкции согласно резолюции ООН, то официальный Казахстан их поддержит. В остальном страна продолжит развивать двусторонние отношения с Москвой в рамках ЕАЭС и других многосторонних соглашений".Политолог Илья Гращенков обращает внимание: несмотря на то что товарооборот достиг 23 миллиардов долларов, Россия сейчас не самый значимый центр для Казахстана. Республика не хочет потерять выгодные контракты с соседом, но и лишаться западных перспектив не намерена."Причем я не думаю, что они решили совсем уж уходить под Китай (17 миллиардов долларов товарооборота. — Прим. ред.). Пытаются организовать что-то свое — например, в сотрудничестве с Узбекистаном, который придерживается той же политики. Оба государства достаточно быстро развиваются. Плюс есть Турция. Есть вероятность, что вместо ориентации на Россию, ЕАЭС или Китай Казахстан выберет вступление в новую экономическую сферу влияния", — отмечает Гращенков.В казахстанских СМИ все чаще звучит мнение, что республика выйдет из ЕАЭС до конца года. Ислам Кураев считает, что такое вряд ли возможно. "Наверное, это кажется логичным и даже выгодным для многих стран, но в ближайшей перспективе выход из Евразийского союза сыграет злую шутку, учитывая общую интеграцию экономик. Казахстан может рассчитывать на лучшие условия для себя, только если станет самостоятельным в плане транзита продукции, поскольку 70% всех товаров идут через Россию и ЕАЭС. Это внушительная цифра, и пока мы не готовы к таким изменениям".Отношения двух стран связывают не только экономика, но и существенный культурный аспект. В Казахстане проживают три с половиной миллиона русских, а это почти 20% населения. Русский — официальный язык в республике, его можно использовать наравне с государственным казахским. Кроме того, примерно четверть школ — русскоязычные.В это же время, по данным Всероссийской переписи населения от 2010 года, численность казахов в России составляет 647 732 человека. По другим оценкам — до полутора миллионов. Граждане обеих стран освобождены от процедуры подтверждения дипломов об образовании: в ЕАЭС их признают автоматически.По словам Гращенкова, если власти Казахстана будут предпринимать радикальные шаги по разрыву отношений с Россией, то в приграничной зоне могут возникнуть сепаратистские настроения. Культурные связи между странами слишком тесны.
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касым-жомарт токаев, тимур сулейменов, казахстан, евразийский экономический союз, россия, москва, владимир путин, оон, евросоюз
08:00 17.04.2022 (обновлено: 08:11 17.04.2022)
 

Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевочки в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way в Нур-Султане
Девочки в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Алена Казакова. В Казахстане — антироссийские митинги, а власти вслед за ООН не признают "ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом". При этом Нур-Султан старается поддержать Москву на международных площадках. РИА Новости разбиралось, какое будущее ждет казахско-российские отношения.

Дипломатический разброд

Пока глава республики Касым-Жомарт Токаев уверяет, что между ним и Владимиром Путиным нет разногласий, его помощники говорят прямо противоположное. "Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан не рискнет оказаться в одной корзине с Россией", — сказал в интервью порталу Euractiv замглавы администрации президента Тимур Сулейменов.
Подобные заявления — явно не личная инициатива команды казахстанского лидера. Сам Токаев в зарубежных СМИ однозначно называет происходящее на Украине войной и желает ее скорейшего завершения в "соответствии с уставом ООН". "Казахстан и Россия, как государства, имеющие самую протяженную границу в мире, поддерживают особые отношения двустороннего сотрудничества. Вместе с тем у нас сложились глубокие традиции дружественных отношений с Украиной", — пояснял свою позицию президент.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
С одной стороны, власти голосуют против приостановления членства России в Совете по правам человека в ООН, чем вызывают недовольство со стороны США. С другой — казахстанских водителей предупредили, что за наклейки "Z" и "V" можно получить штраф или оказаться в полицейском участке. В качестве обоснования указано: это нарушение правил эксплуатации транспортных средств.
Казахстан официально не присоединился к антироссийским санкциям, но и помогать в их обходе не намерен. Позиция министра экономики республики Алибека Куантырова звучит достаточно мягко: "Торговля с Россией будет продолжаться по той продукции, которую не затронули запреты". Однако Сулейменов отвечает более категорично: "Мы будем соблюдать санкции".
На этом фоне комитет национальной безопасности сообщает о задержании агента разведки, который якобы планировал покушение на Токаева и высокопоставленных лиц страны. В сообщении комитета указано, что шпион к тому же должен был отрабатывать "задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов" с помощью публикации соответствующих материалов в соцсетях.
Это реверанс в сторону Москвы: "антироссийские" террористы пойманы, торговые связи не разорваны и на международной арене — формальная поддержка. При этом Западу демонстрируют лояльность и четко проговаривают, что в противостоянии между Россией и ЕС занимают сторону последнего.
© Sputnik / Сергей ПивоваровМашина с буквой Z в Казахстане
Машина с буквой Z в Казахстане - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Машина с буквой Z в Казахстане

Дружба дружбой, а бизнес врозь

Казахстан и Россия — ключевые союзники и входят сразу в несколько блоков: ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Но дружба между странами исключительно прагматична. Нур-Султан никогда не использовал Запад для сближения с Москвой по примеру белорусских властей, придерживаясь многовекторной внешней политики. Разницу в заявлениях казахстанских чиновников можно объяснить: они не хотят, чтобы их считали слишком привязанными к Кремлю, — лучше сохранить пространство для маневра.
На фоне украинских событий в российских СМИ практически осталось незамеченным подписание Тбилиси, Баку, Анкарой и Нур-Султаном декларации "О Транскаспийском коридоре Восток — Запад". Речь идет о создании транспортного коридора в обход России через Каспий. В перспективе через него в Европу смогут доставлять казахстанские газ и нефть. Ранее большая часть потока шла через Каспийский трубопроводный консорциум до порта около Новороссийска, но в марте трубопровод получил повреждения из-за шторма.
Основную долю экспорта казахстанских грузов отправляли через российские железные дороги. В 2021-м так доставили более 81 миллиона тонн. Через морские порты — чуть более 13 миллионов. Половина ушла в Россию, часть — через ее территорию в третьи страны. Сейчас бизнесмены, которые пользовались российскими маршрутами, ищут альтернативные пути.
Кроме того, Казахстан отказался сотрудничать с российской компанией "Сбер" в сфере цифровизации, перехода к платформенной модели и концепции Data-Driven Government. "В связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Сейчас идет технико-экономический анализ. До конца этого года будут разработаны и начнут применяться первые сервисы новой платформы", — заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.
Новый логотип Сбербанка
Новый логотип Сбербанка
Новый логотип Сбербанка
Есть еще один важный момент, который определяет внешнюю политику Нур-Султана — настроения в обществе. Пока власти пытаются балансировать, некоторые граждане заняли вполне однозначную позицию. Шестого марта в Алма-Ате состоялись митинги против российской военной операции на Украине. По разным данным, пришли от трех до пяти тысяч человек. Появилась петиция с требованием запретить в стране вещание телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ. Под ней шесть тысяч подписей.

Встал на распутье

"Казахстан не откажется от сотрудничества с Россией, мы союзники. Но и портить отношения с другими странами не будем. У России свой сценарий, а мы хотим дружить со всеми", — поясняет казахстанский политолог Ислам Кураев.
По его мнению, проблема в том, как заявления официальных лиц транслируют в СМИ. "Как поставлен вопрос, так на него и отвечают, — говорит эксперт. — Между тем позиция Казахстана четкая. Страна придерживается международного права и устава Организации Объединенных Наций. Если против России введут санкции согласно резолюции ООН, то официальный Казахстан их поддержит. В остальном страна продолжит развивать двусторонние отношения с Москвой в рамках ЕАЭС и других многосторонних соглашений".
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00
Вместо импортозамещения — сплошной Китай. Чем опасен поворот на Восток
Политолог Илья Гращенков обращает внимание: несмотря на то что товарооборот достиг 23 миллиардов долларов, Россия сейчас не самый значимый центр для Казахстана. Республика не хочет потерять выгодные контракты с соседом, но и лишаться западных перспектив не намерена.
"Причем я не думаю, что они решили совсем уж уходить под Китай (17 миллиардов долларов товарооборота. — Прим. ред.). Пытаются организовать что-то свое — например, в сотрудничестве с Узбекистаном, который придерживается той же политики. Оба государства достаточно быстро развиваются. Плюс есть Турция. Есть вероятность, что вместо ориентации на Россию, ЕАЭС или Китай Казахстан выберет вступление в новую экономическую сферу влияния", — отмечает Гращенков.
В казахстанских СМИ все чаще звучит мнение, что республика выйдет из ЕАЭС до конца года. Ислам Кураев считает, что такое вряд ли возможно. "Наверное, это кажется логичным и даже выгодным для многих стран, но в ближайшей перспективе выход из Евразийского союза сыграет злую шутку, учитывая общую интеграцию экономик. Казахстан может рассчитывать на лучшие условия для себя, только если станет самостоятельным в плане транзита продукции, поскольку 70% всех товаров идут через Россию и ЕАЭС. Это внушительная цифра, и пока мы не готовы к таким изменениям".
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание в расширенном составе Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. 1 февраля 2019
Заседание в расширенном составе Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. 1 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание в расширенном составе Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. 1 февраля 2019
Отношения двух стран связывают не только экономика, но и существенный культурный аспект. В Казахстане проживают три с половиной миллиона русских, а это почти 20% населения. Русский — официальный язык в республике, его можно использовать наравне с государственным казахским. Кроме того, примерно четверть школ — русскоязычные.
В это же время, по данным Всероссийской переписи населения от 2010 года, численность казахов в России составляет 647 732 человека. По другим оценкам — до полутора миллионов. Граждане обеих стран освобождены от процедуры подтверждения дипломов об образовании: в ЕАЭС их признают автоматически.
По словам Гращенкова, если власти Казахстана будут предпринимать радикальные шаги по разрыву отношений с Россией, то в приграничной зоне могут возникнуть сепаратистские настроения. Культурные связи между странами слишком тесны.
 
Касым-Жомарт ТокаевТимур СулейменовКазахстанЕвразийский экономический союзРоссияМоскваВладимир ПутинООНЕвросоюз
 
 
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