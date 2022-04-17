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В Британии резко подорожала мебель из-за эмбарго на древесину из России - РИА Новости, 17.04.2022
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В Британии резко подорожала мебель из-за эмбарго на древесину из России
В Британии резко подорожала мебель из-за эмбарго на древесину из России - РИА Новости, 17.04.2022
В Британии резко подорожала мебель из-за эмбарго на древесину из России
Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T22:13
2022-04-17T23:34
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ЛОНДОН, 17 апр — РИА Новости. Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.Британский Лесной попечительский совет приостановил все торговые сертификаты с Россией и Белоруссией, заблокировав все контролируемые поставки из двух стран, но побочным эффектом стал рост цен на фоне попыток производителей мебели найти альтернативные источники, отмечает издание.По словам исполнительного директора производителя мебели Whitemeadow Яна Оскрофта, сейчас себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до Брекзита."Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России, и это правильно, однако это привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлету цен на древесину", — приводит его слова издание.Управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт в свою очередь отмечает, что предприниматели никогда не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы."В последние два года мы наблюдали рост цен на материалы, но в последние недели ситуация значительно обострилась. Повышение совокупной цены до 100% не является чем-то необычным, и это без учета роста цен на энергию, который сказывается на производстве…Наши члены ассоциации говорят, что в следующие несколько месяцев цены вырастут еще больше", — цитирует Холта газета.Издание отмечает, что цены на мебель в Великобритании выросли на 17%, инфляция достигла 7% — рекордного за три десятилетия уровня — на фоне конфликта на Украине.
https://ria.ru/20220413/eda-1783240491.html
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россия, великобритания, в мире
22:13 17.04.2022 (обновлено: 23:34 17.04.2022)
 
В Британии резко подорожала мебель из-за эмбарго на древесину из России

Запрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в Великобритании

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДревесина
Древесина - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Древесина
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ЛОНДОН, 17 апр — РИА Новости. Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.
Британский Лесной попечительский совет приостановил все торговые сертификаты с Россией и Белоруссией, заблокировав все контролируемые поставки из двух стран, но побочным эффектом стал рост цен на фоне попыток производителей мебели найти альтернативные источники, отмечает издание.
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По словам исполнительного директора производителя мебели Whitemeadow Яна Оскрофта, сейчас себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до Брекзита.
"Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России, и это правильно, однако это привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлету цен на древесину", — приводит его слова издание.
Управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт в свою очередь отмечает, что предприниматели никогда не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы.
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"В последние два года мы наблюдали рост цен на материалы, но в последние недели ситуация значительно обострилась. Повышение совокупной цены до 100% не является чем-то необычным, и это без учета роста цен на энергию, который сказывается на производстве…Наши члены ассоциации говорят, что в следующие несколько месяцев цены вырастут еще больше", — цитирует Холта газета.
Издание отмечает, что цены на мебель в Великобритании выросли на 17%, инфляция достигла 7% — рекордного за три десятилетия уровня — на фоне конфликта на Украине.
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