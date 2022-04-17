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ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 17.04.2022

ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Евросоюз выделил 50 миллионов евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Европейской... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:09

2022-04-17T12:09

2022-04-17T12:09

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украина

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донбасс

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз выделил 50 миллионов евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Европейской комиссии."Эта помощь пойдет на покрытие самых острых гуманитарных потребностей, в том числе предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, жильем, оказание денежной помощи и борьбу с гендерным насилием", - говорится в документе.Планируется, что 45 миллионов пойдут на реализацию проектов на территории Украины, еще пять - в соседней Молдавии.В ЕС отметили, что с начала российской военной операции на территории Украины на гуманитарную помощь было выделено 143 миллиона евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии