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ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине
ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 17.04.2022
ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине
Евросоюз выделил 50 миллионов евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Европейской... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:09
2022-04-17T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз выделил 50 миллионов евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Европейской комиссии."Эта помощь пойдет на покрытие самых острых гуманитарных потребностей, в том числе предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, жильем, оказание денежной помощи и борьбу с гендерным насилием", - говорится в документе.Планируется, что 45 миллионов пойдут на реализацию проектов на территории Украины, еще пять - в соседней Молдавии.В ЕС отметили, что с начала российской военной операции на территории Украины на гуманитарную помощь было выделено 143 миллиона евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:09 17.04.2022
 
ЕС выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Евросоюз выделил дополнительно 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Евросоюз выделил 50 миллионов евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Европейской комиссии.
"Эта помощь пойдет на покрытие самых острых гуманитарных потребностей, в том числе предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, жильем, оказание денежной помощи и борьбу с гендерным насилием", - говорится в документе.
Планируется, что 45 миллионов пойдут на реализацию проектов на территории Украины, еще пять - в соседней Молдавии.
В ЕС отметили, что с начала российской военной операции на территории Украины на гуманитарную помощь было выделено 143 миллиона евро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Руины Донбасса: фотофакты уничтожения
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.

Жительница разрушенного дома в Славянске
1 из 21

Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин

Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.

Пожилой мужчина возле своего дома, разрушенного в результате попадания снаряда во время обстрела украинскими силовиками, в поселке Червоный Молочар возле Славянска
2 из 21

Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...

Ситуация в Славянске
3 из 21

Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганской.

В последнюю секунду. Фотография, победившая на конкурсе Magnum Photography Awards
4 из 21

Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганской.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся при авианалете.

Местный житель тушит пожар в одном из домов в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины.
5 из 21

Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся при авианалете.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.

Житель дома в поселке Малая Вергунка, разрушенного в результате авианалета украинской армии
6 из 21

Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.

Жители дома в поселке Малая Вергунка, разрушенного в результате авианалета украинской армии
7 из 21

Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.

Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
8 из 21

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Семидесятилетний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель.

Виктор Степаненко (69 лет) около своего дома в городе Снежное, разрушенного украинской ракетой.
9 из 21

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Семидесятилетний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.

Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
10 из 21

Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.

Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
11 из 21

Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов

Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.

Местные жители в своей квартире, пострадавшей во время артллерийского обстрела Краматорска.
12 из 21

Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного при артиллерийском обстреле дома в Луганске.

Женщина во дворе разрушенного артиллерийским обстрелом дома в Луганске
13 из 21

Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного при артиллерийском обстреле дома в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Джон Траст / Перейти в фотобанк

Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела. Куйбышевский район Донецка.

Последствия обстрелов Донецка
14 из 21

Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела. Куйбышевский район Донецка.

© РИА Новости / Джон Траст
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© РИА Новости / Джон Траст

Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.

Житель Дебальцево у поврежденного в результате обстрела здания. Джон Траст / РИА Новости
15 из 21

Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Джон Траст
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014-2015 годах.

Последствия обстрела поселка Александровка в Донецкой области
16 из 21

Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014-2015 годах.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.

Женщина у поврежденного в результате обстрела дома в поселке Александровка
17 из 21

Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Пархоменко

Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.

Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.
18 из 21

Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Михаил Пархоменко
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной при обстрелах со стороны ВСУ.

Женщина в комнате жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
19 из 21

Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной при обстрелах со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин

Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.

Женщина возле обгорелой яблони в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области после обстрела украинскими силовиками
20 из 21

Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
© РИА Новости / Сергей Аверин

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу ВСУ.

Эти фотографии — ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области
21 из 21

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу ВСУ.

Эти фотографии — ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.

© РИА Новости / Сергей Аверин
1 из 21

Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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2 из 21

Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.

© РИА Новости . Андрей Стенин
3 из 21

Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 21

Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганской.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 21

Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся при авианалете.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 21

Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 21

Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 21

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 21

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Семидесятилетний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель.

© РИА Новости
10 из 21

Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 21

Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 21

Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.

© РИА Новости / Максим Блинов
13 из 21

Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного при артиллерийском обстреле дома в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
14 из 21

Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела. Куйбышевский район Донецка.

© РИА Новости / Джон Траст
Перейти в фотобанк
15 из 21

Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Джон Траст
16 из 21

Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014-2015 годах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
17 из 21

Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 21

Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Михаил Пархоменко
19 из 21

Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной при обстрелах со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
20 из 21

Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
21 из 21

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу ВСУ.

Эти фотографии — ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.

© РИА Новости / Сергей Аверин
 
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