Руины Донбасса: фотофакты уничтожения

Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.
Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.
Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.
Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.
Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...
Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...
Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганская.
Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганская.
Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся после авианалета.
Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся после авианалета.
Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.
Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.
Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.
Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.
Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.
Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.
Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. 70- летний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель...
Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. 70- летний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель...
Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.
Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.
Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.
Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.
Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.
Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.
Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного артиллерийским обстрелом дома в Луганске.
Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного артиллерийским обстрелом дома в Луганске.
Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.
Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.
Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.
Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.
Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014–2015 годах.
Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014–2015 годах.
Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.
Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.
Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.
Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.
Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной обстрелами со стороны ВСУ.
Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной обстрелами со стороны ВСУ.
Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.
Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.
Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу.
Эти фотографии - ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.
Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу.
Эти фотографии - ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.