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Руины Донбасса: фотофакты уничтожения - РИА Новости, 06.04.2022
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Руины Донбасса: фотофакты уничтожения
Руины Донбасса: фотофакты уничтожения - РИА Новости, 06.04.2022
Руины Донбасса: фотофакты уничтожения
Новая украинская власть в ответ на протесты в апреле 2014 года объявила "антитеррористическую операцию" в Донбассе, которая летом того же года переросла в войну. Результат этого решения – тысячи погибших и раненых, разрушенные дома и инфраструктура. Горящие города и села Донбасса – в фотофактах преступлений против мирного населения.
2022-04-06T14:19
2022-04-06T14:19
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
геноцид в донбассе
вооруженные силы украины
донецк (днр)
луганск
донбасс
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украина, фото, геноцид в донбассе, вооруженные силы украины, донецк (днр), луганск, донбасс
14:19 06.04.2022
 

Руины Донбасса: фотофакты уничтожения

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Новая украинская власть в ответ на протесты в апреле 2014 года объявила "антитеррористическую операцию" в Донбассе, которая летом того же года переросла в войну. Результат этого решения – тысячи погибших и раненых, разрушенные дома и инфраструктура. Горящие города и села Донбасса – в фотофактах преступлений против мирного населения.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.

Жительница разрушенного дома в Славянске
1 из 21

Май 2014 года, Славянск. Жительница многоквартирного дома, разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин

Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.

Пожилой мужчина возле своего дома, разрушенного в результате попадания снаряда во время обстрела украинскими силовиками, в поселке Червоный Молочар возле Славянска
2 из 21

Май 2014 года, поселок Червоный Молочар, Донецкая область. В дом этого мужчины попал снаряд, выпущенный украинскими военными.

© РИА Новости . Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...

Ситуация в Славянске
3 из 21

Май 2014 года. Ополченец вернулся в свой дом в поселке Семеновка под Славянском. Эти руины были домом его семьи...

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганская.

В последнюю секунду. Фотография, победившая на конкурсе Magnum Photography Awards
4 из 21

Июль 2014 года. Украинская армия нанесла удар по станице Луганская.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся после авианалета.

Местный житель тушит пожар в одном из домов в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины.
5 из 21

Июль 2014 года, станица Луганская. Местный житель тушит дом, загоревшийся после авианалета.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.

Житель дома в поселке Малая Вергунка, разрушенного в результате авианалета украинской армии
6 из 21

Июль 2014 года. Житель поселка Малая Вергунка Луганской области в своем доме, разрушенном авиаударами украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.

Жители дома в поселке Малая Вергунка, разрушенного в результате авианалета украинской армии
7 из 21

Июль 2014 года, поселок Малая Вергунка. Жители дома, разрушенного в результате авианалета украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.

Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
8 из 21

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. Женщина сидит у руин собственного дома после налета украинской авиации.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. 70- летний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель...

Виктор Степаненко (69 лет) около своего дома в городе Снежное, разрушенного украинской ракетой.
9 из 21

Июль 2014 года, город Снежное Донецкой области. 70- летний Виктор Степаненко около своего дома, разрушенного украинской ракетой. При взрыве погибла его жена и еще 11 человек. Сам мужчина чудом выжил после падения с четвертого этажа. Его спасло то, что он упал на ель...

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.

Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
10 из 21

Июль 2014 года. Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.

Последствия налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
11 из 21

Июль 2014 года, город Снежное. Спасатели и местные жители разбирают завалы в доме после авианалета украинской армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов

Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.

Местные жители в своей квартире, пострадавшей во время артллерийского обстрела Краматорска.
12 из 21

Июль 2014 года. Женщины в квартире, пострадавшей во время артиллерийского обстрела Краматорска Донецкой области.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного артиллерийским обстрелом дома в Луганске.

Женщина во дворе разрушенного артиллерийским обстрелом дома в Луганске
13 из 21

Июль 2014 года. Женщина во дворе разрушенного артиллерийским обстрелом дома в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Джон Траст / Перейти в фотобанк

Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

Последствия обстрелов Донецка
14 из 21

Февраль 2015 года. Жители в доме, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка.

© РИА Новости / Джон Траст
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© РИА Новости / Джон Траст

Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.

Житель Дебальцево у поврежденного в результате обстрела здания. Джон Траст / РИА Новости
15 из 21

Февраль 2015 года. Житель Дебальцево сидит у здания, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Джон Траст
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014–2015 годах.

Последствия обстрела поселка Александровка в Донецкой области
16 из 21

Август 2015 года, Александровка Донецкой области. Больше всего жилых домов в Донбассе было разрушено при обстрелах в 2014–2015 годах.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.

Женщина у поврежденного в результате обстрела дома в поселке Александровка
17 из 21

Август 2015 года. Женщина стоит у поврежденного украинскими обстрелами дома в поселке Александровка Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Пархоменко

Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.

Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.
18 из 21

Июнь 2017 года. Дети осматривают обшивку здания, пострадавшего в результате обстрела Киевского района Донецка.

© РИА Новости / Михаил Пархоменко
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной обстрелами со стороны ВСУ.

Женщина в комнате жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
19 из 21

Декабрь 2017 года, город
Ясиноватая Донецкой области. Женщина в комнате, разрушенной обстрелами со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин

Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.

Женщина возле обгорелой яблони в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области после обстрела украинскими силовиками
20 из 21

Июль 2019 года. Женщина возле обгорелой яблони во дворе дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
© РИА Новости / Сергей Аверин

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу.

Эти фотографии - ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области
21 из 21

Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области. В ночь на 23 сентября 2019 года поселок подвергся артобстрелу.

Эти фотографии - ничтожная часть массива фотосвидетельств того, как в течение восьми лет методично и планомерно уничтожались города и села Донбасса.

© РИА Новости / Сергей Аверин
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаГеноцид в ДонбассеВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)ЛуганскДонбасс
 
 
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