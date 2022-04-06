Руины Донбасса: фотофакты уничтожения

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Новая украинская власть в ответ на протесты в апреле 2014 года объявила "антитеррористическую операцию" в Донбассе, которая летом того же года переросла в войну. Результат этого решения – тысячи погибших и раненых, разрушенные дома и инфраструктура. Горящие города и села Донбасса – в фотофактах преступлений против мирного населения.